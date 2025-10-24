UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos (Coperps), anunciou nesta sexta-feira (24) o adiamento do início das inscrições do Processo Seletivo 2026 (PS 2026). O período, que começaria no dia 27 de outubro de 2025, foi transferido para 6 de novembro de 2025.

Na segunda-feira (20), a UFPA havia divulgado que as inscrições ficariam abertas de 27 de outubro a 25 de novembro de 2025. Segundo a instituição, o processo seletivo deste ano ofertará 7.075 vagas de graduação na modalidade presencial, além de 192 vagas adicionais reservadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos nos 12 campi da Universidade.

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições.

Mais informações sobre o Processo Seletivo 2026 podem ser consultadas na página do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da UFPA: https://ceps.ufpa.br/.