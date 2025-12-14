VÍDEO: Farinha na air fryer? Paraense mostra como faz comida típica no Japão

Morando no Japão, a paraense Nagila Tieme chamou atenção nas redes sociais ao mostrar como conseguiu preparar comidas típicas do Pará mesmo longe de casa. Natural de Capanema, ela compartilhou em vídeo todo o processo de aproveitamento da macaxeira que recebeu em uma caixa enviada por conhecidos.

Casada com um paraense de Belém, Nagila mostrou desde o preparo da macaxeira cozida, consumida com manteiga, até a produção de derivados tradicionais, feitos de forma improvisada dentro de casa, com os recursos que tinha disponíveis.

O conteúdo viralizou justamente por mostrar que, mesmo fora do Brasil, foi possível manter costumes e sabores típicos da culinária paraense.

No vídeo, Nagila aparece preparando a macaxeira do zero. Parte da raiz foi cozida para consumo imediato. Com o restante, ela decidiu produzir goma de tapioca, tucupi e farinha.

Ela mostrou todo o passo a passo, incluindo a separação da goma, a extração do líquido e o uso de utensílios improvisados. A paraense utilizou até uma toalha no lugar do tipiti, instrumento tradicional usado para espremer a massa da mandioca.

Um dos trechos que mais repercutiram foi o preparo da farinha de mandioca na air fryer. Sem forno ou equipamentos típicos, Nagila optou pelo eletrodoméstico para torrar a massa. “Foi bem rapidinho, eu me surpreendi com o resultado”, disse ela ao mostrar a farinha pronta.