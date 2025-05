VÍDEO: Paraense viraliza ao mostrar família cantando brega em almoço

Que os paraenses são festeiros e gostam de um bom brega, não é surpresa para ninguém, mas mesmo assim, ainda é divertido assistir vídeos de momentos que unem confraternização e bregas icônicos do Pará.

A advogada Camila de Cassia, moradora de Barcarena, compartilhou um registro da família em um almoço. No vídeo intitulado "Pov:Você é paraense e um almoço em família tem esse aesthetic", a jovem aparece ao lado de alguns familiares cantando músicas como o "Brega do Chico Preto" e "Arara Loira", sucessos do cantor de brega paraense Jurandy.

O vídeo já possui mais de 100 mil visualizações nas redes sociais e arrancou comentários positivos de diversos internautas, principalmente pela energia e união da família: "Amei essa energiaaaaaaaa. Não conheço eles, mas desejo que momentos como esses se repitam muitas e muitas vezes na vida deles. Família unida e feliz!", disse uma seguidora.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.