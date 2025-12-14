Patrimônio cultural do Pará, sorveteria Cairu se prepara para abrir três novas unidades no Sudeste

A Sorveteria Cairu é patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará desde 2024. Com 17 unidades no estado, o empreendimento agora planeja a expansão para a região Sudeste do Brasil: os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte poderão contar, em breve, com três unidades da sorveteria. O menu de picolés e sorvetes da Cairu traz a variedade de frutas e ingredientes típicos da região amazônica, com mais de sessenta sabores disponíveis.

Segundo o empresário Armando Laiun, um dos proprietários da Cairu, a expansão deve iniciar no Pará. “Nossa perspectiva é Rio de Janeiro, São Paulo e BH, mas antes, vamos iniciar com regiões do nosso estado, como Marabá e Paragominas. Até o meio do ano queremos estar nesses municípios do Pará”, afirma.

Armando Laiun, um dos proprietários da Cairu. (Foto: Wagner Santana)

São 17 unidades somente na capital paraense, e a expectativa é de que as unidades fora de Belém e também do estado sejam no formato de franquia. A escolha pelo modelo de negócio surgiu, segundo o sócio, da procura por parte de interessados em todo o Brasil e também no exterior. “São 63 anos de Cairu, mas as coisas estão mudando, a gente vai vendo, a família vai crescendo, a terceira geração vai entrando, a gente vai expandindo”, diz Armando Laiun.

Uma das principais mudanças da marca veio durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), com o interesse de pessoas de outros países pela sorveteria, o que ajudou os sócios a observar a vantagem da expansão para outros locais.

Ainda não há uma data marcada para a expansão no formato de franquias. “Estamos começando, inauguramos a última loja em Belém para fazermos, em breve, novas franquias. Até julho do ano que vem a gente está querendo fazer isso”, complementa Armando. O empresário garante que quem quiser investir em uma franquia da Cairu, terá um bom retorno financeiro.

Preferida do público

A sorveteria inaugurou uma nova unidade na Rua dos Mundurucus, esquina com a Avenida Generalíssimo Deodoro. A atendente Ana Lídia, que trabalha nas proximidades, aproveitou para reunir os amigos e conhecer a nova unidade. “Eu gosto dos sorvetes de queijo, romeu e julieta e de ameixa, tenho meus prediletos”, compartilha.

“Eu acho maravilhosa a expansão, porque cada vez mais o Norte está em evidência e eu acho isso bacana porque cresce. E a visibilidade para o estado é uma coisa maravilhosa, teve a COP30, tem o sorvete COP30 e isso faz com que as pessoas do Sul e Sudeste saiam do foco e evidencie o Norte e o estado do Pará, que é o meu estado”, pontua.

Legenda (Foto: Wagner Santana)

A psicóloga Yasmin Fukushima já é cliente assídua da Cairu há alguns anos e aproveitou a inauguração para conhecer um sabor de sorvete que nunca havia provado: o de profiteroles, sobremesa popular na França. Moradora das proximidades, foi conhecer o espaço depois de ver uma grande movimentação. “Vi lotado, então disse: "Meu Deus do céu, também devem estar vendendo pãozinho”, porque o pão daqui é uma delícia, mas só tem lá na outra Cairu, da José Malcher”, relata.

Mesmo não sendo paraense, ela possui diversos sabores favoritos no menu e conta que se sente alegre ao ver a expansão da marca. “A Cairu é uma tradição aqui no Pará, tem vários sorvetes que gosto muito mesmo [...]. Fico muito feliz, moro aqui há muitos anos e fico feliz de saber que tem uma premiação”, finaliza.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades