Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Patrimônio cultural do Pará, sorveteria Cairu se prepara para abrir três novas unidades no Sudeste

Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte poderão contar com três unidades em breve

Ayla Ferreira e Bruna Lima

A Sorveteria Cairu é patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará desde 2024. Com 17 unidades no estado, o empreendimento agora planeja a expansão para a região Sudeste do Brasil: os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte poderão contar, em breve, com três unidades da sorveteria. O menu de picolés e sorvetes da Cairu traz a variedade de frutas e ingredientes típicos da região amazônica, com mais de sessenta sabores disponíveis.

VEJA MAIS

image Sorvete da COP 30 une sabores do mundo e da Amazônia, diz diretor da Cairu em Belém
Novidade está disponível em toda as unidades da sorveteria

image Sorveteria Cairu é declarada patrimônio cultural do Estado do Pará
Lei assinada pelo governador Helder Barbalho foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (11)

Segundo o empresário Armando Laiun, um dos proprietários da Cairu, a expansão deve iniciar no Pará. “Nossa perspectiva é Rio de Janeiro, São Paulo e BH, mas antes, vamos iniciar com regiões do nosso estado, como Marabá e Paragominas. Até o meio do ano queremos estar nesses municípios do Pará”, afirma.

image Armando Laiun, um dos proprietários da Cairu. (Foto: Wagner Santana)

São 17 unidades somente na capital paraense, e a expectativa é de que as unidades fora de Belém e também do estado sejam no formato de franquia. A escolha pelo modelo de negócio surgiu, segundo o sócio, da procura por parte de interessados em todo o Brasil e também no exterior. “São 63 anos de Cairu, mas as coisas estão mudando, a gente vai vendo, a família vai crescendo, a terceira geração vai entrando, a gente vai expandindo”, diz Armando Laiun.

Uma das principais mudanças da marca veio durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), com o interesse de pessoas de outros países pela sorveteria, o que ajudou os sócios a observar a vantagem da expansão para outros locais.

Ainda não há uma data marcada para a expansão no formato de franquias. “Estamos começando, inauguramos a última loja em Belém para fazermos, em breve, novas franquias. Até julho do ano que vem a gente está querendo fazer isso”, complementa Armando. O empresário garante que quem quiser investir em uma franquia da Cairu, terá um bom retorno financeiro. 

Preferida do público

A sorveteria inaugurou uma nova unidade na Rua dos Mundurucus, esquina com a Avenida Generalíssimo Deodoro. A atendente Ana Lídia, que trabalha nas proximidades, aproveitou para reunir os amigos e conhecer a nova unidade. “Eu gosto dos sorvetes de queijo, romeu e julieta e de ameixa, tenho meus prediletos”, compartilha.

“Eu acho maravilhosa a expansão, porque cada vez mais o Norte está em evidência e eu acho isso bacana porque cresce. E a visibilidade para o estado é uma coisa maravilhosa, teve a COP30, tem o sorvete COP30 e isso faz com que as pessoas do Sul e Sudeste saiam do foco e evidencie o Norte e o estado do Pará, que é o meu estado”, pontua.

image Legenda (Foto: Wagner Santana)

A psicóloga Yasmin Fukushima já é cliente assídua da Cairu há alguns anos e aproveitou a inauguração para conhecer um sabor de sorvete que nunca havia provado: o de profiteroles, sobremesa popular na França. Moradora das proximidades, foi conhecer o espaço depois de ver uma grande movimentação. “Vi lotado, então disse: "Meu Deus do céu, também devem estar vendendo pãozinho”, porque o pão daqui é uma delícia, mas só tem lá na outra Cairu, da José Malcher”, relata. 

Mesmo não sendo paraense, ela possui diversos sabores favoritos no menu e conta que se sente alegre ao ver a expansão da marca. “A Cairu é uma tradição aqui no Pará, tem vários sorvetes que gosto muito mesmo [...]. Fico muito feliz, moro aqui há muitos anos e fico feliz de saber que tem uma premiação”, finaliza.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sorveteria cairu

expansão para o sudeste
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DESENROLADA

VÍDEO: Farinha na air fryer? Paraense mostra como faz comida típica no Japão

Morando fora do Brasil, Nagila Tieme revelou passo a passo como aproveitou macaxeira para fazer farinha, goma e tucupi

14.12.25 15h45

INOVAÇÃO

Expansão da Starlink acelera inclusão digital em áreas rurais na Amazônia

Da educação digital em comunidades indígenas e quilombolas a serviços públicos, a conectividade via satélite reduz desigualdades históricas

14.12.25 8h30

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

TCM cria protocolo inédito para rastrear emendas municipais no Pará

A norma, divulgada no Diário Oficial Eletrônico, atende a determinações do STF no âmbito da ADPF 854 e passa a valer para o exercício de 2026

11.12.25 19h39

MAIS LIDAS EM PARÁ

DESENROLADA

VÍDEO: Farinha na air fryer? Paraense mostra como faz comida típica no Japão

Morando fora do Brasil, Nagila Tieme revelou passo a passo como aproveitou macaxeira para fazer farinha, goma e tucupi

14.12.25 15h45

EXPANSÃO

Patrimônio cultural do Pará, sorveteria Cairu se prepara para abrir três novas unidades no Sudeste

Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte poderão contar com três unidades em breve

14.12.25 8h00

PSS

Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

Processo seletivo simplificado tem inscrições gratuitas, salários de até R$ 6.681,70 e vagas distribuídas em blocos até 2026

12.12.25 21h02

ESTUDOS

Uepa abre seleção para mestrado e doutorado em Ciências Ambientais 2026

Os candidatos passarão por quatro fases eliminatórias

10.12.25 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda