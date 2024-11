Sorvete da COP 30 une sabores do mundo e da Amazônia, diz diretor da Cairu em Belém

A partir desta sexta-feira (8/11), os consumidores de Belém, podem experimentar o sorvete da COP 30. A novidade faz referência a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada na capital paraense em novembro de 2025. De acordo com o diretor da empresa, Armando Laiun, a ideia é reunir aspectos da culinária estrangeira com elementos características da na nossa região. “A ideia foi unir o mundo com a Amazônia”, explica.

VEJA MAIS

O sabor mistura a castanha do Pará, marca da culinária local, com o pistache, uma noz original do oriente médio que se propagou até a Europa. Para unir as castanhas, o sorvete acrescenta o doce de cupuaçu. “Foi uma ideia própria de mais uma alquimia em sabores exóticos. A Amazônia nos proporciona essa riqueza de sabores inigualáveis”, afirma o diretor sobre as várias possibilidades e experimentações nos sabores.

Gerssilene Pantoja, colaboradora do estabelecimento, conta que os clientes estão gostando bastante da novidade. "No primeiro dia saiu rápido, aí pedimos uma nova remessa. Hoje já está na vitrine, o cliente olha, pede prova e acaba escolhendo o COP-30 mesmo. O pistache é um sabor bastante pedido pelos clientes, a Cairu trouxe, junto com a castanha do Pará e o poderoso doce de cupuaçu. Houve uma mistura que o cliente gostou muito e está aceitando super de boa e é uma escolha super saborosa", afirma.

Gerssilene Pantoja - Colaboradora (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Visitando Belém pela primeira vez, Laiane Nogueira, turista de Teresina, no estado do Piauí, disse que sabor do sorvete COP 30 é maravilhoso. Eu achei que ficou uma mistura perfeita, casou muito bem. Com certeza as pessoas que visitarem Belém na COP-30 vão gostar do sorvete, está muito gostoso", relata.

Apesar de ser uma novidade, o sorvete segue a mesma precificação dos sabores já comercializados, custando R$ 17 em todas as unidades da sorveteria.