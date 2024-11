Helder lança "sorvete da COP30" nesta sexta-feira, 08; entenda

A COP-30, a ser realizada em Belém, não promete apenas ser um marco nas discussões climáticas globais, mas também uma vitrine para a rica culinária paraense. Conhecida por sabores exóticos e ingredientes nativos, a gastronomia da região ganha destaque no evento, oferecendo ao mundo uma oportunidade de conhecer ingredientes únicos como o cupuaçu, açaí e as diversas castanhas da floresta. Com esse espírito, o governador Helder Barbalho deverá anunciar, nesta sexta-feira (08/11), o lançamento do “Sorvete COP30".

Segundo o jornalista Mauro Bonna, que divulgou a novidade, a sobremesa será uma criação exclusiva da tradicional sorveteria paraense Cairu. A iguaria será composta por uma farofa especial que mistura duas castanhas — a europeia e a castanha-do-Pará — e se funde ao doce característico do cupuaçu. O lançamento promete ser um símbolo da fusão de sabores e da biodiversidade amazônica que Belém trará para os holofotes da COP-30.