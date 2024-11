Bares e restaurantes pretendem contratar funcionários para demandas de final de ano e COP 30 em 2025

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Pará revelou que 86% das empresas têm expectativa de aumento de vendas para o fim de ano. Além disso, 48% dos estabelecimentos do setor pretendem contratar funcionários para atender ao aumento dessa demanda. O estudo foi feito entre os dias 21 e 28 de outubro deste ano, contemplando as 20 cidades onde a Associação está presente no estado. Ouvidos pelo Grupo Liberal, representantes do ramo no Pará confirmam a alta demanda e destacam expectativa de movimento ainda maior para 2025, em razão da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro do próximo ano, em Belém.

A pesquisa da Abrasel ainda apontou que 51% das empresas pesquisadas obtiveram lucro no mês de outubro, isso se dá pela movimentação na cidade para prestigiar o Círio de Nazaré em conjunto com os eventos nacionais na região. “A movimentação de turismo tanto de dentro do estado quanto de fora acaba injetando recursos e movimentando a economia, nesse sentido, a gente percebe um aquecimento que já é comum na época com o Círio e o pagamento das primeiras parcelas do décimo, mas com os eventos pré-Cop, esse movimento tende a aumentar e já está aumentando”, afirma o presidente da Abrasel no Pará, Rafael Menezes.

Segundo ele, a movimentação na região de Belém em decorrência aos eventos pré-Cop tem sido um dos principais fatores que impulsionam esse aumento. “A crescente mobilização do turismo na região por causa da Cop vem influenciando as nossas expectativas do aumento das vendas. A nossa pesquisa mostrou que os entrevistados também estão na expectativa de um aumento considerável e isso tem muita influência dos eventos que estão acontecendo na cidade”, explica.

Os empresários da região de Belém, tendo em vista a Cop-30, já estão fazendo os preparativos necessários para receber o evento em 2025. Natasha Paiva, sócia-fundadora do Sushi Boulevard, conta que, na sua empresa, novos funcionários estão sendo capacitados para o ano que vem. “Estamos com uma grande expectativa para esse fim de ano e, principalmente, para o final do ano que vem, onde nós vamos receber tanto o Círio, que vem crescendo na sua representatividade, quanto também a Cop-30, em novembro. Fazendo esse trabalho de receber os clientes de forma assertiva e acolhedora, o nosso projeto já começou contratando nesse final de ano para treinar e capacitar essas pessoas”, relata.

“A nossa previsão para o ano que vem junto com a movimentação da Cop são as melhores possíveis. A gente percebe que vai ter um aumento significativo na movimentação de turistas na região e como consequência dessa movimentação, os nossos bares e restaurantes estão na expectativa de aumentarem as vendas consideravelmente”, afirma o presidente da Abrasel.