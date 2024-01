Sorveteria Cairu é declarada patrimônio cultural do Estado do Pará

A tradicional sorveteria Cairu, de Belém, agora é o patrimônio cultural de natureza material e imaterial, portador de referência à identidade da sociedade paraense. Assinada pelo governador Helder Barbalho, a Lei nº 10.368, de 10 de janeiro de 2024, que declara a empresa como patrimônio cultural, foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (11).

(Diário Oficial do Estado)

O reconhecimento ocorre após a aprovação do Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Gustavo Sefer, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). A proposta foi apresentada em 8 de agosto do ano passado, e após pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura, foi aprovada em plenário no dia 20 de dezembro.

VEJA MAIS

Justificativa

Na justificativa da proposta, Sefer argumentou que a sorveteria é referência pelos mais de sessenta sabores disponíveis e pela variedade de frutas da região como base dos seus picolés e sorvetes. "A exemplo o de sorvete de Açaí, que em 2012 ganhou uma página inteira no jornal The New York Times", observou.

O parlamentar lembrou ainda que a Cairu entrou para a lista das 50 melhores sorveterias do mundo no Festival Mundial do Gelato, um dos concursos mais famosos do setor realizado em Roma, na Itália, no ano de 2022. "Na avaliação do júri, ela foi a brasileira mais bem colocada no ranking, ocupando o 32° lugar, e o proprietário Armando José Laiun Filho recebeu o título de sorveteiro "de ouro" do país", diz Gustavo Sefer.

"Mais do que uma simples sorveteria, um símbolo do orgulho regional e nacional, além de ser embaixadora dos sabores da Amazônia para locais e visitantes", acrescentou o deputado, citando a referência feita a Cairu pelo TasteAtlas, enciclopédia gastronômica internacional que cataloga pratos tradicionais e restaurantes em diversos países. Ele acrescenta que o empreendimento paraense entrou para o seleto grupo dos 100 mais icônicos estabelecimentos do tipo no mundo.

"Tudo isso fez com que a Cairu ao longo de sua trajetória se solidificasse como a melhor sorveteria do Brasil. Neste sentido, proteger o patrimônio material e imaterial que a Sorveteria Cairu representa é medida que se impõe também sob o aspecto da preservação de um empreendimento que é portador de referência à identidade da sociedade paraense", defendeu o deputado estadual.