Sorveteria do Pará fica entre as 100 mais icônicas do mundo em publicação

Duas sorveterias brasileiras entraram para a seleção dos 100 mais icônicos estabelecimentos do tipo no mundo divulgado pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas, na sexta-feira . As escolhidas ficam fora do eixo São Paulo-Rio, privilegiado em diversas outras avaliações da publicação. Foi selecionado um estabelecimento da região Norte e outro do Nordeste. Entre as contempladas, está a sorveteria Cairu, de Belém, e a Da Ribeira, em Salvador.

VEJA MAIS

A publicação afirma que os estabelecimentos foram escolhidos por terem deixado "uma marca indelével no cenário global de sobremesas" e oferecem combinações inventivas. As avaliações do TasteAtlas costumam ser largamente baseadas na opinião do público gastronômico internacional, através de votos em seu site que são filtrados, eliminando, segundo a publicação, palpites potencialmente ligados a bots ou "nacionalistas".

No caso da sorveteria paraense, a publicação afirma que ela foi considerada "mais do que uma simples sorveteria, um símbolo do orgulho regional e uma embaixadora dos sabores da Amazônia para locais e visitantes". Para o Atlas, os sorvetes se destacam pelo uso de frutas nativas da região, exibindo seus aromas únicos. O sabor mais icônico citado pela publicação foi o de açaí, "que é bem amado pelo seu gosto característico que equilibra perfeitamente o doce e a acidez".