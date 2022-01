Búfalo do Marajó mostra que gosta muito de sorvete e viraliza na web; assista

Um búfalo da Ilha do Marajó , mais conhecido como Alemão, mostrou que é um grande fã de sorvete. O animal de grande porte, característico da região paraense, viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (25), sendo ‘mimado’ por moradores que oferecem o doce completo com direito à casquinha e duas bolas da guloseima.

No vídeo que circula na web, é possível ver o Alemão chegando à sorveteria e sendo recebido pelos funcionários com o gelato. Sem pensar duas vezes e, para se refrescar do calor do Norte, o búfalo 'abocanha' o sorvete. Além de receber um doce, o bicho também é agradado por uma funcionária.

“Lá vem ele. Olha o teu sorvete, rapaz”, diz uma voz masculina no início do vídeo. “Adora um sorvete”, comenta, em seguida. Uma moça, que parece gostar do búfalo, pergunta: “Quer mais um?”. Confira o vídeo com imagens da TV Platô:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)