Com referência ao Búfalo do Marajó e Mylla Karvalho, Pabllo Vittar lança clipe de 'Bang Bang'

Após o lançamento de live performance de Zap Zum ao lado do jogador Douglas, Pabllo Vittar acaba de lançar em seu canal oficial de YouTube o clipe da música “Bang Bang”, que faz parte do seu quarto álbum de estúdio “Batidão Tropical”. O projeto, que conta com influências de gêneros do Norte e Nordeste, é uma grande celebração a esta cultura tão importante para o país.

O clipe, que conta com direção de Vinícius Carvalho, homenageia a artista Mylla Karvalho e a estética e sonoridade do Pará. O look de Pabllo no clipe é inspirado no usado pela ex-vocalista da Companhia do Calypso em um dos DVDs da banda. O vídeo traz ainda uma referência a aparelhagem Búfalo do Marajó.

Assista:

“O clipe é feito com todo carinho para celebrar a artista paraense Mylla Carvalho, que fez e faz parte de toda minha trajetória dentro da música, e me influenciou de várias maneiras, inclusive para a produção de Batidão Tropical. Foi um grande prazer trabalhar ao lado do Vini, que trouxe exatamente os elementos que precisávamos para este lançamento tão especial. O resultado ficou incrível”, disse Pabllo.

“A ideia principal que a gente quis trazer foi o show da Mylla. Todas as pessoas encantadas pelo canto da Sereia que no caso era Pabllo no início da perseguição do Backstage. Aí a gente foi elaborando esta perseguição coreografada. Pabllo super curtiu a ideia, e um dos pedidos dela foi ser um clipe dinâmico sem muitos cortes secos… Como por exemplo movimentação de câmera com chicotes e movimentos super ágeis. Tudo isto veio muito com estética do tecnobrega, do Pará”, disse Vinicius.

Ontem Pabllo fez apresentação histórica no MTV Miaw, onde fez um Medley de Batidão tropical e levou para casa 4 prêmios: Álbum do ano, Hitmaker Absurdo, Artista musical e Corêo Envolvente. A cantora foi o destaque da noite!

Para este ano, Pabllo trabalha em diversos lançamentos, incluindo a preparação de um projeto especial, em comemoração aos 5 anos de carreira.