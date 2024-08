MGI divulga relação candidato/vaga dos cargos do Concurso Público Nacional Unificado; confira

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, na manhã desta segunda-feira (19), a relação candidato/vaga de todos os cargos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O cargo mais disputado entre as vagas totais é o de Analista Administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), com mais de 25 pessoas por vaga.

A vaga para Analista Administrativo na Previc faz parte do bloco 7, denominado de Gestão Governamental e Administração Pública. Ao total, 226.481 pessoas se inscreveram para concorrer às nove vagas ofertadas, totalizando 25.164,6 pessoas disputando o cargo.

Pedro Assumpção, membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU, explica que a relação candidato/vaga por cargo no certame não é um número absoluto como nos outros concursos e não deve ser utilizada sem considerar a lógica do Concurso Nacional, em que os candidatos escolheram seus cargos prioritários, dentro de um bloco de cargos, na hora da inscrição.

“No CPNU, o candidato se inscreve para várias vagas dentro do mesmo bloco, isso permite com que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de conseguir entrar na administração pública. A nota é uma referência. Por mais que você não passe no cargo da sua preferência, você segue com grandes chances de entrar no sistema público”, explica Assumpção Alves.

Com a divisão em blocos, o candidato concorre a vaga de interesse e a todas as oportunidades do bloco pelo qual optou. Para as vagas dos blocos 1 até 7, o candidato precisa de formação de nível superior, já no 8, ele precisa ser formado no nível médio.

“É importante reforçar que a mesma pessoa pode ter feito a inscrição para mais de uma vaga no mesmo bloco, por isso, a maioria apresenta uma relação maior que a média por bloco temático”, diz o membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU. “O candidato não precisa se assustar com os números por vaga, já que o número que importa é o por bloco. A vaga que ele vai conseguir depende do quão preparado ele estava na hora da prova”, conclui.

Clique aqui e confira a demanda de canditdatos por vaga na íntegra