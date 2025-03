Concursos previstos na área fiscal ofertam salários de até R$ 30 mil

Com remunerações bem atrativas, a área fiscal tem concursos com salários de até R$ 30 mil, entre editais abertos e previstos. Embora o segmento tenha uma oferta maior para cargos de nível superior, existem opções de nível médio. São mais de 20 oportunidades espalhadas em todo o país, entre concursos estaduais e municipais, com previsão de vagas também no Pará.

Do total, três concursos estão previstos na região norte, no Pará e nos estados do Amazonas e Rondônia. As vagas variam entre órgãos estaduais e municipais. Nesses casos, os salários variam entre R$ 13 mil e R$ 26 mil.

Região Norte

Secretaria de Estado da Fazenda (PA)

No Pará, há previsão de um novo concurso na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa PA), com 150 vagas de convocação imediata para os cargos de Auditor Fiscal e Fiscal de Receitas, mais a formação de cadastro reserva. A previsão é de que sejam 100 vagas para Fiscal e 50 para Auditor. A banca do concurso ainda não foi definida. Os salários oferecidos vão de R$ 13.161,11 a R$ 16.659,6.

Secretaria Municipal de Finanças de Manaus (AM)

O concurso para o cargo da Secretaria Municipal de Finanças de Manaus (Semef) já está com a comissão definida para o cargo de auditor fiscal. Além disso, também haverá oportunidades para técnicos e assistentes fazendários. O edital contempla vagas de nível médio e superior com salários que vão de R$ 10.993,62 a R$ 23.365,47. O número total de vagas ainda será definido.

Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (RO)

A Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin RO) tem um novo concurso previsto para a carreira de Tecnologia da Informação (TI), com o número total de vagas ainda a ser definido. O salário inicial é de R$ 7.512,19, mas os valores podem chegar a R$ 26.100,21, a partir das experiências dos últimos editais. A banca do concurso ainda não foi definida.

Secretaria Municipal de Fazenda de Porto Velho (RO)

O município de Porto Velho, capital de Rondônia, tem previsão de receber um novo concurso para a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz). O certame já possui uma comissão organizadora formada tocando as decisões. Número de vagas e cargos ainda não foram definidos. O salário no último edital ficou entre R$ 32.301,27, para auditor, e R$ 21.430,54 para fiscais.

Região Nordeste

Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (RN)

Um novo concurso para a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz RN) já foi autorizado e deve ter o edital publicado este ano. São 100 vagas no total, sendo 50 imediatas e mais 50 em cadastro reserva para Auditor Fiscal do Tesouro Estadual. O concurso exige nível superior e oferece um salário inicial de R$ 13.283,64, com gratificação de produtividade de até R$ 19.524,11, podendo superar os R$ 32 mil.

Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe (SE)

O concurso para a Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz SE) está em andamento, com a formação da banca em andamento e previsão de publicação ainda neste semestre. São 10 vagas imediatas, além de 40 em cadastro reserva para o cargo de Auditor Fiscal Tributário com um salário inicial de R$ 16.015,47, mais gratificação de arrecadação que gira em torno de R$ 6 mil.

Secretaria da Fazenda da Bahia (BA)

O concurso para o cargo de auditor fiscal e agente de tributos da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz BA) está em fase de autorização. São previstas 225 vagas, sendo 150 oportunidades para auditor fiscal e 75 para Agente de Tributos. O salário flutua entre R$ 21.035,92 e R$ 29.045,14. Banca e prazos de realização aguardam por definição.

Região Sudeste

Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo (SP)

A oportunidade para a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz SP) aguarda autorização de 1.100 vagas na área fiscal, sendo 250 para o cargo de auditor fiscal, 150 para analista de planejamento, 500 para técnico da fazenda e 200 para executivo público. O certame aguarda autorização e oferecerá salário de R$ 3.134,67 a R$ 20.169,10.

Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (RJ)

Outra oportunidade para órgãos municipais é o concurso da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (ISS Niterói), que, embora já tenha sido confirmado para este ano, ainda não possui um número de vagas e cargos definidos. O salário inicial oferecido é de R$ 30.468,68.

Região Centro-Oeste

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Sefaz DF)

Com a banca já em definição, o concurso para a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Sefaz DF) deve ofertar 265 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor Fiscal, na especialidade de Auditoria Tributária. O salário base para o cargo é de R$ 20.612,40 e pode chegar a R$ 31 mil com as gratificações.

Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz GO)

O concurso para a Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz GO) possui comissão formada e previsão de publicação do edital para maio. São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal mais formação de cadastro reserva com 100 vagas. O salário inicial é de R$ 27.247,26 e com o acréscimo de verba indenizatória no valor de R$ 3,6 mil, pode ultrapassar os R$ 30 mil.

