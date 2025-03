Concurso para procurador da República tem salário inicial de R$ 39,7 mil; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o 31º Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador da República. O edital foi publicado na última segunda-feira, 24, no Diário Oficial da União. A seleção oferece 58 vagas, com subsídio inicial de R$ 39.753,22.

Para concorrer a vaga de procurador, é necessário ter bacharelado em Direito e comprovar três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do diploma. O certame reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, 5% para indígenas e 20% para pessoas negras.

Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de abril, exclusivamente pela página do concurso, utilizando credenciais GOV.BR com nível prata ou ouro e verificação em duas etapas. A taxa de inscrição é de R$ 250, com possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem nos seguintes critérios: candidatos que não possuem condições para arcar com o valor, apresentando comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) do ano vigente. Também poderá solicitar a isenção da taxa o candidato que se declarar, mediante comprovação, doador de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

A prova objetiva será aplicada no dia 29 de junho, e o concurso seguirá com etapas subjetivas, orais e de títulos. As localidades das vagas serão definidas após o resultado final, conforme a necessidade do Ministério Público Federal. A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial do concurso: www.mpf.mp.br/concursos/procuradores.