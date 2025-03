Concurso TJPA 2025: por que você deve começar a estudar agora?

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) está se preparando para lançar um novo concurso público em 2025, e a expectativa é alta entre os concurseiros. Em 26/06/2024, o TJPA autorizou a realização do certame para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior e em agosto de 2024, foi formada a comissão organizadora. Com isso, o próximo movimento esperado é a definição da banca organizadora e, em seguida, a publicação do edital.

O TJPA ainda não divulgou o número exato de vagas, mas a necessidade de reposição é grande: atualmente, há 363 cargos vagos, distribuídos da seguinte forma: 182 para Técnico Analista Judiciário, 41 para Técnico Oficial de Justiça Avaliador e 140 para Auxiliar.

Além da estabilidade, um dos atrativos desse concurso são as remunerações iniciais, que variam de R$ 3.207,90 a R$ 12.979,03, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

O que esperar do próximo concurso?

Se olharmos para o último concurso, já podemos ter uma ideia do que pode ser cobrado. Na época, os candidatos foram submetidos a provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos, conforme o cargo pretendido. Embora o conteúdo programático e o formato possam sofrer ajustes, é fundamental começar a estudar desde já, pois o tempo entre a publicação do edital e a prova costuma ser curto.

Por que estudar antes do edital?

Muitos candidatos cometem o erro de esperar a publicação do edital para iniciar os estudos. No entanto, essa pode ser uma estratégia arriscada, pois o tempo até a prova não é suficiente para uma preparação consistente.

Se o seu objetivo é garantir uma vaga no TJPA, não espere o edital ser publicado. O momento de começar a sua preparação é agora!

Fique atento às atualizações e comece sua jornada rumo à aprovação.

Concursada do Tribunal de Justiça do Pará conta como foi a jornada de estudo

Nesta semana, a coluna entrevistou a Analista Judiciária do TJPA, Michelli Guidolini, ela que também é professora e mentora em concursos públicos.

Michelli contou sobre a jornada de estudo e como é a carreira de Analista Judiciário do TJPA. Ele deu as seguintes dicas:

1 - Comece a estudar agora e use as ferramentas que estão disponíveis para você.

2 - Organize seu tempo de estudo e cumpra com compromisso.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.