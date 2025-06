Preparação Física: o desafio decisivo no Concurso da Polícia Federal 2025

Com as provas objetivas e discursivas do concurso da Polícia Federal marcadas para 27 de julho de 2025, os candidatos devem estar atentos não apenas ao conteúdo teórico, mas também à preparação física. O Teste de Aptidão Física (TAF), previsto para os dias 13 e 14 de setembro, é uma etapa eliminatória que exige desempenho mínimo em quatro modalidades: barra fixa, impulsão horizontal, natação e corrida.

Conforme o edital, os candidatos devem atingir índices mínimos que variam conforme o sexo do candidato. O candidato será considerado inapto se não alcançar o desempenho mínimo exigido em quaisquer dos testes ou deixar de realizar algum deles.

Historicamente, o Teste de Aptidão Física apresenta alto índice de reprovação. Em concursos anteriores, cerca de 30% dos candidatos ao cargo de Agente de Polícia Federal e mais de 40% dos candidatos ao cargo de Escrivão foram eliminados nesta fase. A preparação física deve ser iniciada o quanto antes, considerando que o intervalo entre a divulgação dos resultados das provas escritas e a realização do TAF é curto. Especialistas recomendam uma rotina de treinos específicos para cada modalidade do teste, além de simulações que reproduzam as condições reais do exame, respeitando a ordem dos exercícios e os tempos de descanso entre eles.

É importante que o candidato evolua gradualmente na preparação física, evitando possíveis lesões com treinos excessivos ou com progressão desproporcional ao limite físico individual. E o treino deverá ser fiel às exigências do edital, pois a avaliação seguirá as regras editalícias.

O TAF é uma etapa que testa não apenas a capacidade física, mas também a disciplina e o comprometimento do candidato, além do equilíbrio psicológico. Uma preparação adequada pode ser o diferencial entre a continuidade no certame e a eliminação.

A dedicação integral, tanto nos estudos teóricos quanto na preparação física, é essencial para alcançar a tão almejada aprovação no concurso da Polícia Federal.