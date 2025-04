Começou a contagem regressiva para o concurso do MPU!

Com a prova do Ministério Público da União (MPU) agendada para 4 de maio de 2025, os candidatos entram na reta final de preparação. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso oferece 172 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de Analista e Técnico do MPU.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país, nos seguintes horários:​ Analista do MPU: das 8h às 12h30 e Técnico do MPU: das 15h às 19h30.

A estrutura das provas é composta por: Prova Objetiva composta por 80 questões de múltipla escolha, sendo 50 de Conhecimentos Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos e​ Prova Discursiva com redação dissertativo-argumentativa de 20 a 30 linhas, exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional.​

As disciplinas cobradas variam conforme o cargo, mas, em geral, incluem Língua Portuguesa, Noções de Sustentabilidade, Noções de Direitos Humanos e Fundamentais, Acessibilidade, Noções de Administração Pública e Legislação Institucional.​ As disciplinas de Conhecimentos Específicos estão relacionadas à área de atuação do cargo escolhido.​

Para otimizar sua preparação neste último mês:

Revisão Estratégica: priorize os tópicos com maior peso e incidência nas provas anteriores, especialmente em Conhecimentos Específicos.​

Simulados Temporizados: realize provas simuladas respeitando o tempo real do exame para melhorar a gestão do tempo e identificar áreas que necessitam de reforço.​

Acompanhamento de Entrevistas: nesta reta final, traremos entrevistas exclusivas com professores especializados nas disciplinas do MPU, oferecendo insights valiosos e esclarecendo dúvidas cruciais para sua preparação.​

Mantenha o foco, a disciplina e aproveite os recursos disponíveis para alcançar um desempenho excelente no dia da prova.

Professora Ana Medeiros orienta qual o melhor estudo na disciplina de Sustentabilidade

Para ajudar você que vai fazer a prova do MPU, a coluna fará uma série de entrevistas voltadas para este concurso e hoje a entrevistada é a Professora Ana Medeiros.

Ela deu as seguintes orientações:

1- Estude e compreenda o conceito de Desenvolvimento Sustentável (Relatório Brundtland) e a diferença entre ele e Sustentabilidade.

2 - Foque especialmente na Política Nacional de Resíduos Sólidos e suas regulamentações.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.