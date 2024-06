FGV: conheça as características da banca organizadora de concursos de Tribunais

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é uma instituição de renome no Brasil, conhecida pela organização de concursos públicos para diversas áreas, como Tribunais, Ministério Público e setores administrativos. As provas aplicadas pela FGV têm características específicas que exigem uma preparação diferenciada dos candidatos.

Estilo de prova

As provas da FGV são conhecidas por exigirem uma interpretação crítica e analítica dos candidatos. Segundo Karina Jaques, professora e colunista de O Liberal, “as questões sempre são situacionais, frequentemente apresentando casos hipotéticos”. A banca deseja que o candidato possua o conhecimento e consiga aplicá-lo em situações concretas, o que torna as provas desafiadoras.

Outra característica é o nível de dificuldade elevado, que “varia conforme o concurso e o cargo”, aponta Jaques. As questões costumam integrar conhecimentos de diferentes áreas, exigindo uma visão holística dos temas abordados.

Além disso, a banca valoriza o domínio detalhado das matérias, cobrando aspectos específicos que requerem uma preparação minuciosa. As provas são cansativas, pois “as histórias contadas nas questões tornam o texto longo e exaustivo”, explica Jaques.

Preparação para concurso da FGV

Para se preparar para um concurso organizado pela FGV, além do estudo do conteúdo teórico, é estratégico treinar muitas questões de provas anteriores. Além disso, conforme mencionado pela professora Karina Jaques, é fundamental desenvolver a habilidade de leitura e interpretação de textos complexos, uma vez que as provas da FGV frequentemente incluem histórias longas e detalhadas.

A avaliação das disciplinas, peso e contagem de pontos também vai depender muito de cada edital. Para cada carreira e cargo, as disciplinas importantes variam. Por isso, o recomendado pelos especialistas é a leitura detalhada do edital do concurso. Com a estratégia certa, os candidatos podem aumentar significativamente as chances de sucesso nos concursos organizados pela FGV.

Saiba mais sobre a FGV:

Área de atuação: Tribunais, Ministério Público e setores administrativos.

Tipo de prova: Provas de múltipla escolha, com questões situacionais e casos hipotéticos.

Preparação: Exige conhecimento teórico e aplicação prática. É importante se dedicar ao aperfeiçoamento da análise e interpretação de textos.