Em ritmo de RETA FINAL: edital do TJPA é publicado com provas em agosto

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicou o edital do concurso público para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador, com provas marcadas para o dia 31 de agosto de 2025.

Organizado pelo CEBRASPE, o certame oferece vagas imediatas e cadastro de reserva, distribuídas por regiões judiciárias em todo o estado. A remuneração para os cargos ultrapassa R$ 15 mil, somando vencimento básico, gratificação de nível superior e gratificação de risco de vida.

As inscrições estarão abertas de 30 de junho a 22 de julho de 2025, exclusivamente pelo site do CEBRASPE (cebraspe.org.br). O valor da taxa é de R$ 150,00, mas há previsão de pedido de isenção.

O concurso contará com provas objetivas, no modelo CESPE (CERTO ou ERRADO), com 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos, totalizando 120 pontos; prova discursiva no gênero dissertativa, com tema de atualidades, valendo 10 pontos; avaliação psicológica (eliminatória) e avaliação de títulos (classificatória).

Com um prazo muito enxuto, de 60 dias até a prova, é essencial montar um plano de estudo estratégico e intensivo. Quem já estava se preparando a prova, já começa na frente, apenas ajustando o estudo em relação às disciplinas diferentes em relação ao edital anterior, quem não tem ainda o domínio da base teórica, vai precisar correr para atingir os índices exigidos pela banca CEBRASPE.

Dê prioridade às disciplinas específicas, que concentram maior número de questões e maior peso na nota, intensifique o estudo pelo treino de questões e não deixe de trabalhar as discursivas, sendo recomendável escrever um texto por semana.

Foco, organização e treino prático de questões é o tripé para garantir uma das vagas do TJPA. A jornada é intensa, mas possível — e começa agora.

A corrida pela vaga no Tribunal de Justiça do Pará

Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Michelli Guidolini, Analista Judiciária do TJPA, Professora e Mentora de carreiras públicas. Ela está orientando candidatos na mentoria para a prova do dia 31/08 e falou sobre os métodos de preparação. Guidolini deu as seguintes orientações:

Organize sua rotina, faça o planejamento e cumpra com disciplina.

Negocie com sua família e amigos para que você possa se dedicar totalmente no seu tempo de estudo.

