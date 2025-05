Vai fazer o CNU 2ª edição? Veja o que já sabemos sobre o novo Concurso Unificado

O Concurso Nacional Unificado teve sua segunda edição anunciada oficialmente pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A segunda edição do CNU vai oferecer 3.352 vagas distribuídas em 35 órgãos da Administração Pública Federal. O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, no final do mês de abril, em entrevista coletiva.

Do total de vagas, 2.180 são para convocação imediata, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário.

As demais vagas (1.172) serão para formação de cadastro reserva. Todas essas vagas são de nível superior.

Segundo a ministra, a previsão é que os candidatos da lista de espera sejam convocados em curto prazo logo após a homologação dos resultados do CNU 2.

Na nova edição do CNU, as vagas estarão divididas em nove blocos temáticos, mas será apenas um edital. O MGI adotará a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com possibilidade de o candidato definir uma lista com a ordem de preferência pelos cargos.

As provas objetiva e discursiva do CNU 2 serão realizadas em duas fases e em duas datas. O MGI prevê que a prova objetiva seja aplicada em 5 de outubro deste ano, em 228 cidades de todas as unidades da federação, como ocorreu em agosto de 2024. Somente os habilitados nesta primeira fase, farão a prova discursiva em 7 de dezembro.

A banca examinadora ainda não foi definida, e o MGI firmará o contrato com a empresa escolhida por chamamento público, com dispensa de licitação, mesmo modelo adotado na primeira edição do concurso unificado. A partir da contratação da banca examinadora, a ministra estima que o edital do CNU 2 seja publicado no início de julho.

De acordo com o cronograma apresentado, as inscrições dos candidatos devem ser realizadas em julho. A divulgação dos resultados ocorrerá em fevereiro de 2026.

TJPA está com edital aberto para Residência Jurídica: Vanessa Mansur orienta como estudar.

Para auxiliar quem está estudando para as provas do concurso de Residência Jurídica do TJPA a coluna entrevistou a Mentora Vanessa Mansur.

Vanessa deu as seguintes orientações:

1- Esteja atualizado nas jurisprudências e súmulas.

2- Estude os assuntos focando em questões objetivas e discursivas.

