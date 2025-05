No radar dos concurseiros: edital da PF surpreende e confirma ritmo acelerado de nomeações

No dia 25 de abril, foi publicado o edital da Polícia Federal, que oferece 192 vagas de nível médio e superior para atender o Plano Especial de Cargos da Polícia Federal, com salários que chegam a R$ 11.070,93. O edital saiu surpreendendo todo mundo porque o contrato com a banca foi assinado no dia anterior (24/04) e a Polícia Federal já tinha anunciado o edital para os cargos da atividade-fim (Delegado, Perito, Agente e Escrivão) para o mês de maio. No apagar das luzes de abril, o edital da área administrativa surge pega o concurseiro de surpresa.

A banca organizadora é a CEBRASPE, as inscrições iniciaram no dia 29 de abril e vão até o dia 21 de maio. As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrerem no dia 29 de junho de 2025. As provas serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal, com questões de conhecimentos básicos e específicos, o que exige do candidato uma preparação estratégica e objetiva, principalmente porque o prazo é curto.

Para os concurseiros, o lançamento deste edital sinaliza a manutenção do ritmo acelerado de admissões no serviço público federal, com foco especial na modernização e no reforço de áreas estratégicas. Quem já vinha estudando sai na frente, mas ainda há tempo para montar um plano consistente de preparação para ambos os concursos. A recomendação para quem deseja disputar uma vaga é clara: organize sua rotina agora, escolha materiais atualizados e foque no estilo da banca Cebraspe. Semana após semana, o cenário se confirma: 2025 é o ano dos grandes concursos públicos — e quem estiver preparado, terá grandes chances de colher os frutos.

“Foco total”: os conselhos de uma PRF para quem sonha com a carreira policial

Para estimular quem está estudando para as provas da Polícia Federal, a coluna entrevistou a Policial Rodoviária Federal, Marisol Teixeira, que contou como foi a sua preparação para as provas e como é a rotina da PRF. Marisol deu os seguintes conselhos para quem quer pertencer à carreira policial:

Tenha foco total na preparação para as provas, inclusive o TAF.

Tenha consciência que a carreira policial exige do candidato e do servidor. Esteja preparado(a) para grandes desafios.

