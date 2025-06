TJPA define banca organizadora: Cebraspe será responsável pelo novo concurso

Foi oficializada a escolha da banca organizadora do novo concurso do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O Cebraspe foi contratado no dia 17 de junho e terá a responsabilidade de conduzir todas as etapas do certame, desde a publicação do edital até a homologação do resultado. O contrato já consta no Diário Oficial e tem validade de dois anos, o que confirma: o edital está prestes a ser divulgado.

O concurso ofertará 50 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. Entre os cargos esperados estão Analista Judiciário em diversas especialidades e Oficial de Justiça Avaliador. A remuneração inicial pode ultrapassar R$ 10 mil, com gratificações por nível superior e, em alguns casos, adicional por risco de vida.

A escolha do Cebraspe não foi surpresa: a banca já organizou concursos anteriores do TJPA e é conhecida pelo rigor do seu modelo de provas do tipo “CERTO ou ERRADO”. Nesse formato, uma resposta errada anula uma certa, exigindo do candidato precisão e domínio total do conteúdo. Além disso, as provas costumam ser extensas, com textos longos, interdisciplinares e com alto grau de interpretação.

Para quem deseja conquistar uma das vagas, o momento de intensificar os estudos é agora. Com a banca definida, o edital pode sair a qualquer momento. E quem já conhece o estilo do Cebraspe larga na frente. Estratégia, treino em questões e leitura atenta dos enunciados são fundamentais para se destacar.

Se você vai prestar o concurso do TJPA, a dica é clara: comece hoje mesmo a estudar com foco na banca.

Atenção às discursivas da banca CEBRASPE!

Para ajudar quem está se preparando para provas da banca CEBRASPE – Polícia Federal que tem provas em junho e julho e TJPA que tem edital iminente - a coluna entrevistou o professor de Redação e Discursivas, Adriel Sales.

Adriel falou sobre o perfil de discursivas da CEBRASPE, temas mais cobrados e como se preparar para a prova. Ele destacou o seguinte:

1 - Cuidado com a obesidade mental, é impossível aprofundar demais um tópico em um parágrafo.

2 - É imprescindível usar elementos coesivos. Eles estabelecem a organização das ideias.

