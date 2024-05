Cebraspe: conheça características da banca organizadora de concursos na área policial

Banca organizadora com mais história na realização de concursos públicos, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é conhecido por participar da gestão de certames voltados para a área da segurança pública.

Embora atenda diversas áreas, é o setor policial que se destaca. Entre as seleções organizadas pela banca estão o da Polícia Federal (PF) e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), mas também está sob gestão do Cebraspe o concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado.

Estilo de prova do Cebraspe

A professora e colunista do Grupo Liberal Karina Jaques detalha que, geralmente, a banca utiliza-se do chamado “Método Cespe”, formato por questões no modelo “certo” ou “errado”, podendo ocorrer a regra de anulação da questão marcada certa quando o candidato marca uma errada.

“O método visa evitar que o candidato acerte ao acaso, dificultando quem marcar uma questão pelo ‘chute’. O Cebraspe também aplica a prova no modelo múltipla escolha, mas é bem pouco frequente”, ressalta.

Preparação para concurso do Cebraspe

Para se preparar para esse tipo de prova, além do estudo do conteúdo teórico, a professora indica que o candidato treine muitas questões de provas anteriores e, principalmente, use a estratégia de só marcar as questões que tenha certeza, para não arriscar cair na regra do “uma errada anula uma certa”. “Note-se que a regra da anulação vai depender do edital”, pontua.

Já a avaliação das disciplinas, peso e contagem de pontos também vai depender muito de cada edital, pois para cada carreira e cargo as disciplinas importantes variam. Por isso, o candidato deve atentar à leitura detalhada do edital do concurso, segundo a colunista.

Saiba mais sobre o Cebraspe

Área de atuação: principalmente segurança pública, mais específico na área policial, mas outros segmentos também são alcançados, como o concurso do TSE Unificado atualmente

Tipo de prova: geralmente, o Cebraspe faz avaliações no modelo “certo” ou “errado”, adotando a regra de que uma resposta errada anula uma certa, para evitar que o candidato chute

Preparação: deve ser feita com base no conteúdo teórico, mas focado principalmente no treino de questões de provas anteriores