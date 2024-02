CEBRASPE foi confirmada como a banca do Concurso para o Conselho Nacional de Justiça

Nesta semana, mais um concurso foi confirmado, desta vez foi o concurso do Conselho Nacional de Justiça, órgão fiscalizador do Poder Judiciário que teve seu último edital lançado em 2013, e que ofertará vagas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

Apesar de não estar definido ainda o quantitativo de vagas, há duas expectativas bem favoráveis: a primeira são as vacâncias de servidores ocorridas desde de 2013 e a segunda é um projeto de lei (PL 683/2023) encaminhado pelo STF à Câmara de Deputados Federais, propondo a criação de 70 cargos para o CNJ, sendo 50 para Técnico Judiciário e 20 para Analista Judiciário. Quem já estava se preparando para este concurso pode começar a intensificar os estudos.

Concurso Público Nacional Unificado entra na reta final de inscrições.

Atenção, concurseiro, esta é a última semana para realizar a sua inscrição para o CNU. O número de inscritos já ultrapassou 1 milhão e a expectativa é que nesta reta final das inscrições este número triplique. O recorde de inscritos em concursos públicos foi no concurso do Banco do Brasil em 2021, organizado pela CESGRANRIO, com um total de 1.645.975 candidatos.

Ainda falando sobre o CNU, a Coluna O Liberal Concursos fez uma série de entrevistas com Especialistas nas suas disciplinas, e a última entrevista é com o Professor de Matemática Ádame Garcia que falou da disciplina no Edital 8 – Nível Intermediário. O Professor deu duas dicas importantes:

O conteúdo de Matemática do Edital 8 do CNU é similar ao conteúdo que o aluno de nível médio estuda para o ENEM, o que facilita o estudo neste concurso.

O professor indica 3 assuntos importantes: Conjuntos, Progressões e Estatística.

