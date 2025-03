Polícia Federal anuncia seu novo concursos para agosto

A Polícia Federal acaba de anunciar um novo concurso público para o preenchimento de 1.000 vagas em diversas áreas, abrindo portas para aqueles que sonham em integrar uma das instituições mais prestigiadas do Brasil. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira policial e atuar no combate ao crime organizado, segurança das fronteiras e proteção do meio ambiente.

A autorização foi oficializada pela Portaria nº 19.026-DG/PF, publicada no Diário Oficial da União em 14/02/2025. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: Delegado (120 vagas), Perito Criminal (69 vagas), Agente (630 vagas), Escrivão (160 vagas) e Papiloscopista (21 vagas)

Além disso, foi anunciado um concurso específico para o Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), com 192 vagas autorizadas pela Portaria MGI nº 9.363, publicada em dezembro de 2024. Esse concurso abrangerá cargos administrativos, reforçando o suporte técnico e operacional da corporação.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que, além das 1.000 vagas autorizadas para 2025, o governo planeja convocar mais 1.000 candidatos em 2026, totalizando 2.000 novos policiais federais nos próximos dois anos. Essa decisão reflete o compromisso do governo em fortalecer a segurança pública e intensificar o combate a crimes como tráfico de drogas, corrupção e crimes ambientais.

Os editais estão previstos para serem publicados em agosto, com prova prevista ainda para este ano. Com a expectativa da publicação do edital, este é o momento ideal para começar os estudos. A concorrência será grande, mas com dedicação e um plano de estudos estratégico, sua aprovação pode estar mais perto do que você imagina.

Se você sonha em fazer parte da Polícia Federal, não perca essa chance. A preparação começa agora. A PF está à sua espera!

Atenção às discursivas da banca CEBRASPE!

Aproveitando a notícia de concursos para a PF e sabendo que a CEBRASPE costuma ser a banca destes concursos, a coluna já se adiantou e entrevistou o professor de Redação e Discursivas, Adriel Sales.

Adriel falou sobre o perfil de discursivas da CEBRASPE, temas mais cobrados e como se preparar para a prova. Ele destacou o seguinte:

1- Cuidado com a obesidade mental, é impossível aprofundar demais um tópico em um parágrafo.

2- É imprescindível usar elementos coesivos. Eles estabelecem a organização das ideias.

