Falta pouco para o Banpará selecionar seus próximos concursados

O Banpará realizará, no próximo dia 16/03, o seu concurso público. Organizado pela CETAP, o certame movimentou os concurseiros em busca de uma carreira sólida no setor bancário.​

O concurso atual visa preencher vagas em diferentes cargos, abrangendo níveis médio e superior, com oportunidades para Técnico Bancário, Técnico em Informática e Engenharias. As remunerações são atrativas e os benefícios incluem planos de carreira, previdência privada e um robusto ticket alimentação.​

As provas serão objetivas, compostas por questões de múltipla escolha. Para o cargo de Técnico Bancário, por exemplo, as disciplinas incluem:​ Língua Portuguesa​, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Compliance e Governança Corporativa, Matemática Financeira, Atendimento e Noções de Ética. Para cargos de nível superior, além das disciplinas básicas, serão cobrados conhecimentos específicos relacionados à área de atuação.​

Com a proximidade da prova, é essencial adotar estratégias eficazes para potencializar o desempenho. Aqui estão algumas recomendações:​

Revisão Focada: Dedique-se à revisão dos principais tópicos de cada disciplina. Utilize resumos e mapas mentais para facilitar a memorização. Concentre-se nas áreas que têm maior peso na prova.

Prática de Questões: Resolva questões de provas anteriores e simulados.

Gestão do Tempo: Simule o tempo de realização da prova durante os estudos.

Cuidados Pessoais: Mantenha uma rotina de sono adequada, alimente-se bem e pratique atividades físicas leves.

Leitura Atenta do Edital: Revise o edital para certificar-se de que está ciente de todas as orientações, documentos necessários e horários. Evite surpresas no dia da prova.​

A preparação adequada, aliada a estratégias eficientes na reta final, aumenta significativamente as chances de sucesso. Desejamos a todos os candidatos uma excelente prova e que alcancem seus objetivos profissionais no Banpará.​

Atendimento e Noções de Ética na ponta da caneta para a prova de domingo

Para ajudar os concurseiros que vão fazer a prova do Banpará, a Coluna entrevistou a Professora Ana Medeiros que ministra a disciplina Atendimento e Ética e preparou muitos candidatos para a prova de domingo.

Medeiros destacou duas dicas importantes:

- Treine ao máximo as questões nesta semana de reta final, e revise seus resumos.

- Mantenha a calma e leveza de ter estudado e feito o seu melhor.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.