Como estudar com eficiência em 60 dias para a prova do concurso da PF? Veja dicas

Foi publicado no último dia 20 de maio o tão aguardado edital da Polícia Federal para cargos policiais (atividade-fim). São mil vagas distribuídas entre os cargos de Delegado, Perito Criminal, Escrivão, Agente e Papiloscopista. A banca responsável pela organização do certame é a CEBRASPE.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 26.800,00, a depender do cargo escolhido. As inscrições estarão abertas de 26 de maio a 13 de junho de 2025, e as provas objetivas e discursivas estão previstas para 27 de julho de 2025 — o que significa um intervalo de apenas dois meses entre o início das inscrições e o grande dia.

O concurso conta com várias etapas: provas objetiva e discursiva (para todos os cargos), exame físico, avaliação médica, avaliação psicológica, investigação social, e, para alguns cargos, prova oral e avaliação de títulos. Os aprovados passarão ainda por Curso de Formação Profissional na Academia Nacional de Polícia, em Brasília.

Como estudar com eficiência em 60 dias?

Com o edital na praça e a prova marcada para o fim de julho, o tempo é curto — mas suficiente, desde que o candidato tenha estratégia. Veja um modelo básico de cronograma intensivo de estudos, ideal para quem está começando agora ou quer revisar com foco:

Segunda a sábado: Manhã (2h): leitura da lei seca e revisão teórica; Noite (2h): resumos e resolução de questões por tema.

Domingo: Simulados completos + correção e Revisão de pontos fracos.

Priorize disciplinas com maior peso e quantidade de questões e não negligencie o TAF: reserve ao menos 3 dias na semana para treinos físicos, pois a etapa é eliminatória.

Para acessar o edital completo, cronograma detalhado e conteúdos cobrados, o candidato deve consultar o site oficial do CEBRASPE.

Delegada Ana Carolina Siqueira orienta como estudar Legislação Penal Especial para o concurso da PF

Para auxiliar quem vai fazer a prova da Polícia Federal, a coluna entrevistou a Professora Ana Carolina Siqueira, que deu as seguintes orientações:

Não negligencie o estudo da lei seca. Atente ao estudo de materiais atualizados, pois há alterações legislativas bem recentes.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.