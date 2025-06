CNU 2025 define a banca: está preparado(a) para encarar a prova da FGV?

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 já tem banca definida: a Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições mais experientes do país na organização de provas de alta complexidade. O edital está previsto para julho, com provas objetivas em 5 de outubro e discursivas em 7 de dezembro. No total, serão 3.652 vagas distribuídas entre 35 órgãos federais, alcançando diversos estados e órgãos estratégicos da Administração Pública.

Fundada em 1944, a FGV consolidou-se como referência no setor educacional e também no universo dos concursos públicos, acumulando vasta experiência em certames como Tribunais de Justiça (TJs), Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), Ministérios Públicos (MPEs), Secretarias de Fazenda (SEFAZ), Senado Federal, Ministério Público da União (MPU) e prefeituras. Além de ser a responsável pelo Exame da OAB, nos últimos anos, ampliou ainda mais sua atuação nacional, passando a ser responsável pelo Exame Nacional da Magistratura (ENAM) desde 2024 e, mais recentemente, pelo Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), em 2025.

A escolha da FGV para o CNU 2025 tem implicações diretas na preparação dos candidatos. Conhecida por suas provas exigentes, a banca trabalha com um amplo banco de questões de concursos anteriores, o que permite mapear alguns padrões, principalmente em certames periódicos como o Exame da OAB. No entanto, em áreas com menor regularidade, como Segurança Pública, a FGV costuma surpreender com abordagens menos previsíveis. Por isso, o alerta é claro: não subestime a banca.

As provas são estruturadas em múltipla escolha, com nível de dificuldade que varia entre médio e difícil. Em provas mais concorridas, os enunciados longos e detalhados exigem atenção redobrada, capacidade de leitura cuidadosa e resistência intelectual. As questões mesclam cobranças objetivas da "letra da lei" com aprofundamento doutrinário e jurisprudencial — exigindo um preparo completo do candidato.

No caso do CNU, o desafio aumenta: serão nove blocos temáticos, contemplando cargos de nível médio, técnico e superior, distribuídos em todo o território nacional. Entre as vagas, estão previstas oportunidades em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Pernambuco e outros estados, com remunerações iniciais que podem ultrapassar os R$ 17 mil, a depender do cargo.

A preparação antecipada é a grande estratégia. Conhecer a banca é o primeiro passo. Estudar o conteúdo programático aliado ao treinamento específico em provas anteriores da FGV pode ser o diferencial para conquistar a tão sonhada vaga.

Vamos estudar?!

Tribunal de Justiça do Pará acelera para a escolha da banca do próximo concurso

Para auxiliar quem está aguardando o edital do TJPA, a coluna entrevistou a Carol Abreu, aprovada como Analista Judiciária do TJPA e mentora de carreiras públicas. Ela falou sobre o processo de remoção interna de servidores e deu as seguintes orientações:

1 - Organize e cumpra seu cronograma de estudo, iniciando com as disciplinas básicas.

2 - Antes da saída do edital, use como referência o edital anterior.

Para acessar a íntegra da entrevista, acesse a página O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.