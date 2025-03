Quando será divulgado o gabarito do concurso da Embrapa?

O gabarito do concurso da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ) será divulgado entre às 19h desta terça-feira (25) e às 18h da quinta-feira (27). Os candidatos podem conferir as respostas no site do Cebraspe, a banca organizadora do certame.

As provas foram aplicadas no último domingo (23) em todo o Brasil. O concurso oferece 1.027 vagas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico.

Informações do concurso da Embrapa 2024

Vagas : 1.027



: 1.027 Níveis exigidos : fundamental, médio, técnico, superior e pós-graduação



: fundamental, médio, técnico, superior e pós-graduação Salários : de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61



: de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61 Inscrições : encerradas (foram de 16 de dezembro a 14 de janeiro de 2025)



: encerradas (foram de 16 de dezembro a 14 de janeiro de 2025) Provas : aplicadas em 23 de março de 2025



: aplicadas em 23 de março de 2025 Resultado final das provas objetivas: 22 de abril de 2025



Distribuição das vagas

Do total de 1.027 vagas, a distribuição é a seguinte:

719 para ampla concorrência



103 para pessoas com deficiência



205 para pessoas pretas e pardas



Além disso, haverá formação de cadastro reserva.

VEJA MAIS

Estrutura das provas e notas mínimas

As provas objetivas variaram conforme o cargo. Veja a pontuação mínima exigida:

Pesquisador (total de 110 pontos)

Conhecimentos Gerais: 50 questões | mínimo 10 pontos



Conhecimentos Complementares: 25 questões | mínimo 5 pontos



Conhecimentos Específicos: 35 questões | mínimo 10 pontos



Nota mínima geral: 33 pontos

Analista (total de 100 pontos)

Conhecimentos Gerais: 40 questões | mínimo 8 pontos



Conhecimentos Complementares: 30 questões | mínimo 6 pontos



Conhecimentos Específicos: 30 questões | mínimo 9 pontos



Nota mínima geral: 30 pontos



Técnico e Assistente (total de 100 pontos)

Conhecimentos Gerais: 40 questões | mínimo 8 pontos



Conhecimentos Específicos: 60 questões | mínimo 18 pontos



Nota mínima geral: 30 pontos



Os candidatos que não atingirem essas notas serão eliminados do concurso.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)