TRF1 abre concurso com 50 vagas para juiz substituto e salário de R$ 37 mil; haverá prova em Belém

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que tem jurisdição sobre o estado do Pará, está com concurso público aberto para contratação de juízes federais substitutos e formação de cadastro de reserva. Ao todo, o edital oferta 50 vagas, sendo 36 para ampla concorrência, duas vagas para pessoa com deficiência, dez para negros (pretos e pardos) e duas vagas para os indígenas.

Veja aqui a página do concurso e acesse o edital

As inscrições para o certame abriram na última segunda-feira (17), e seguem até o dia 16 de abril. Podem concorrer pessoas que concluíram o curso de bacharelado em Direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e que tenham exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharel em Direito, além da necessidade de atender outros requisitos exigidos no edital.

Para se candidatar, o interessado deve se inscrever na página do concurso no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, dentro do prazo estabelecido no edital. A taxa de inscrição custa R$ 120,00.

Os concorrentes às vagas serão avaliados em cinco etapas, sendo as duas primeiras correspondentes à Prova Objetiva Seletiva e Provas Escritas (Discursiva e Sentenças), ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas em Belém, no Pará, e outras 12 cidades: Boa Vista (RR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Além dessas duas primeiras etapas, os candidatos passarão ainda pela terceira, que inclui inscrição definitiva; sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; e exame psicotécnico, a quarta etapa, que é a Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório e, por fim, a quinta etapa, a Avaliação de títulos, de caráter classificatório. Todas essas fases do certame vão ocorrer na cidade de Brasília.

O valor do subsídio do cargo de Juiz Federal Substituto e de Juíza Federal Substituta é de R$ 37.765,55. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.

TFR1

O Tribunal Regional Federal da 1ª região é um órgão de segunda instância da Justiça Federal brasileira. Sua sede fica em Brasília, ele tem jurisdição no Distrito Federal e outros 12 estados. Além do Pará, o órgão abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.