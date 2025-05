Marinha abre inscrições para concurso do Colégio Naval com 153 vagas

A Marinha do Brasil divulgou edital com 153 vagas para o Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN/2025), sendo 141 para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino.

As provas serão aplicadas em Belém e outras capitais como Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ), Vila Velha (ES), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Natal (RN), Olinda (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Rio Grande e Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Ladário (MS), Brasília (DF), São Paulo e Santos (SP), Manaus (AM) e Palmas (TO). As inscrições seguem até 29 de abril, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, com taxa de R$ 100.

O curso é realizado em Angra dos Reis (RJ), com duração de três anos, em regime de internato. A formação prepara os alunos para o ingresso na Escola Naval. Durante esse período, os estudantes recebem uma remuneração mensal de R$ 1.398,30, além de alimentação, uniforme, assistência médica e odontológica.

Para participar, o candidato deve ser brasileiro nato, não ser casado ou ter união estável, ter entre 15 e menos de 18 anos até 30 de junho de 2026, e ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental.

As provas objetivas terão questões de Matemática, Inglês, Português, Estudos Sociais e Ciências, além de uma redação. Haverá ainda inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação para candidatos que se autodeclararem negros.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)