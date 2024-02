Concurso Caixa: confira os detalhes dos editais divulgados pela instituição nesta quinta

Aguardado desde 2023 e citado em uma campanha publicitária do final do ano passado, o novo concurso público da Caixa foi confirmado oficialmente por meio de dois editais, publicados nesta quinta-feira (22). Com mais de 4 mil vagas para níveis médio e superior, a lotação dos futuros servidores será em pólos da instituição bancária espalhados por todo o país.

ACESSE O EDITAL PARA NÍVEL MÉDIO

ACESSE O EDITAL PARA NÍVEL SUPERIOR

No edital que exige apenas formação completa em nível médio, são 2 mil oportunidades para o cargo de Técnico Bancário Novo: 1.600 vagas para preenchimento imediato, e o restante (400) para formar cadastro de reserva. Há vagas em todos os 26 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal.

Outras 2 mil vagas são ofertadas para o mesmo cargo, porém com a especificidade em tecnologia da informação (TI). O quantitativo de vagas imediatas e de reserva é o mesmo: 1.600 e 400, respectivamente. Os candidatos aprovados neste edital serão alocados em sete estados (Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo), e também no Distrito Federal.

No edital que exige formação superior, os salários iniciais são de R$ 11.186 para Médicos do Trabalho, com 28 vagas (23 imediatas e 5 reservas); e de R$ 14.915 para Engenheiros de Segurança do Trabalho, com 22 vagas (17 imediatas e 5 reservas).

As provas serão aplicadas pela Fundação Cesgranrio no dia 26 de maio, com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, e uma redação. As inscrições custam R$ 50 e ficarão abertas entre 29 de fevereiro e 25 de março, no site da Cesgranrio.

O resultado do concurso da Caixa deve ser publicado em agosto. Todos os cargos, independentemente de nível de formação, incluem benefícios, como: assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.