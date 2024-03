Pará tem 454 vagas em concursos com inscrições abertas; veja quais

Quatro concursos estão com inscrições abertas no Pará para preenchimento de vagas nos municípios de Belém, Igarapé Miri, Salinópolis, Altamira e Palestina do Pará. Os certames, que totalizam 454 vagas, além de formação de cadastro de reserva, são voltados para diversas áreas, com destaque para as áreas de saúde e educação. As oportunidades contemplam os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11.500,00.

Igarapé-Miri

Em Igarapé-Miri, município do nordeste paraense, está a maior quantidade de vagas em concursos com inscrições abertas. São 319 e cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de acordo com o cargo, entre R$ 1.412,00 e R$ 4.420,55 para atuar em jornadas de até 40 horas semanais de trabalho. O certame é da prefeitura de Igarapé Miri e o prazo para inscrição vai até o dia 11 de março.

A banca organizadora do certame é a Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da Fadesp, por meio do endereço eletrônico https://portalfadesp.org.br, até às 23h59min do dia 11. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para todos os cargos de nível superior, de R$ 90,00 para todos os cargos de nível técnico e médio e de R$ 70,00 para todos os cargos de nível fundamental.

Há prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de Procurador Municipal, haverá ainda prova de prática, também de caráter eliminatório e classificatório. Aos de nível superior, há prova de títulos, de caráter apenas classificatório. A prova objetiva será dia 24 de março, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e os demais cargos de nível fundamental; e dia 7 de abril para todos os cargos de nível médio, técnico e superior.

Confira os cargos ofertados:

Auxiliar de Serviços Gerais;

Agente Administrativo;

Motorista de Veículos Leves;

Motorista de Veículos Pesados;

Office Boy;

Operador de Máquinas Pesadas;

Piloto de Embarcação;

Zelador;

Assistente Administrativo;

Assistente da Procuradoria;

Cuidador Social;

Orientador Social;

Agente de Fiscalização Ambiental;

Técnico em Agrimensura;

Técnico de Enfermagem;

Técnico em Informática;

Técnico em Radiologia;

Técnico em Saneamento;

Técnico Ambiental;

Técnico de Estatística;

Advogado Cras/Creas/Suas;

Arquiteto;

Assistente Social;

Bibliotecário;

Biólogo;

Enfermeiro;

Engenheiro Ambiental;

Engenheiro Agrônomo;

Engenheiro de Pesca;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Florestal;

Historiador;

Médico Cardiologista;

Médico Dermatologista;

Médico Endocrinologista;

Médico Ginecologista/Obstreta;

Médico Clínico Geral;

Médico Pediatra;

Médico Neurologista;

Médico Oftalmologista;

Médico Ortopedista/Traumatologista;

Médico Otorrinolaringo Logista;

Médico Pneumologista;

Médico Proctologista;

Médico Psiquiatra;

Médico Reumatologista;

Médico Urologista;

Médico Gastroenterologista;

Médico Geriatra;

Médico Fisiatra;

Médico do Trabalho;

Nutricionista;

Odontólogo;

Psicólogo;

Fisioterapeuta;

Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo;

Psicopedagogo;

Médico Veterinário;

Pedagogo Social;

Procurador Municipal;

Tecnólogo de Alimentos;

Tradutor e Intérprete de Libras;

Turismólogo;

Professor de Pedagogia;

Professor de Língua Portuguesa;

Professor de Matemática;

Professor de História;

Professor de Ciências Naturais;

Professor de Educação Física;

Professor de Língua Inglesa;

Professor de Atendimento Educacional Especializado;

Professor Coordenador Pedagógico.

Palestina do Pará

Em Palestina do Pará, município de cerca de 6,8 mil habitantes no sudeste paraense, também há oportunidade de emprego público. O certame divulgado pela Prefeitura oferece 130 vagas e cadastro de reserva em várias funções municipais. A remuneração pode chegar a R$ 11.500,00. Há oportunidades para interessados de todos os níveis de escolaridade. O edital foi divulgado por meio do ICAP (Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa), que recebe as inscrições.

As inscrições estão abertas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da organizadora www.icap-to.com.br até as 23h59min do dia 07 de março. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 75,00 a R$ 150,00, conforme a função pretendida. As provas objetivas estão previstas para os dias 06 e 07 de abril no município, em local e horários a serem informados por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico do concurso no dia 22 de março.

Confira os cargos ofertados:

Nível Fundamental

Agente de Manutenção (7);

Auxiliar de Serviços Gerais (29);

Gari (6);

Motorista de Veículos Leves - Categoria B (6);

Motorista de Veículos Pesados - Categoria D (7);

Operador de Máquinas Pesadas (4);

Nível médio e técnico

Agente Comunitário de Saúde - Zona Urbana e Rural (1);

Agente de Arrecadação (2);

Agente Fiscal Ambiental (1);

Agente de Trânsito (Cr);

Agente de Vigilância Sanitária (1);

Chefe de Almoxarifado (1);

Oficial Administrativo (8);

Técnico Agrônomo (1);

Técnico em Contabilidade (1);

Técnico em Enfermagem (14);

Técnico em Laboratório (1);

Técnico em Radiologia (1);

Técnico em Saúde Bucal (3);

Nível superior

Coordenador Pedagógico (4);

Enfermeiro (6);

Engenheiro Civil (1);

Engenheiro Florestal (1);

Farmacêutico Bioquímico (1);

Médico Clínico Geral (2);

Médico Veterinário (1);

Nutricionista (2);

Odontólogo (2);

Orientador Pedagógico (1);

Professor P1N1 - Educação Infantil (3);

Professor Artes (1);

Professor Ciências (1);

Professor de Geografia (1);

Professor Educação Física (1);

Professor Ensino Religioso (1);

Professor História (1);

Professor Letras Português com Habilitação em Inglês (1);

Professor Matemática (2);

Professor Língua Portuguesa (1);

Psicólogo (1);

Serviço Social (1).

UFPA

A Universidade Federal do Pará (Ufpa) está ofertando três vagas na carreira de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para lotação e docência na Escola de Aplicação, em Belém. As vagas são para Educação Geral: Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, Libras e Química.

As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br entre os dias 01 de março e 09 de abril. O concurso terá etapas de prova escrita dissertativa, seguida de leitura coletiva, prova didática, prova de memorial, prova prática e julgamento de títulos. As provas serão realizadas em dia, hora e locais a serem ainda divulgados.

Além disso, a Ufpa também promove concurso para preencher duas vagas na Carreira do Magistério Superior na disciplina de Matemática Pura ou Aplicada e Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas, com lotação no Campus de Salinópolis e de Altamira. O cargo exige graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado. A remuneração inicial é de R$ 10.481,64 por regime de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso constará de prova escrita, com leitura coletiva, prova didática, memorial e prova de títulos. O calendário completo com as datas e locais de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico do concurso. As inscrições devem ser realizadas através do http://www.ceps.ufpa.br até o dia 07 de março.

Região Norte

No Norte do País existem cerca de 4 mil vagas abertas nos estados do Amazonas, de Rondônia, do Acre, de Roraima e de Tocantins, além do Pará. Só na capital do Acre, Rio Branco, são 630 vagas pela prefeitura da cidade. A remuneração chega a R$ 12.0000. As vagas contemplam todos os níveis de escolaridade e as inscrições vão do dia 1º ao dia 20 de março, em www.institutoverbena.ufg.br. A taxa varia conforme o cargo, entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

Outro destaque é o concurso da da Prefeitura de Manacapuru, cidade do Amazonas, que oferta 2.632 vagas e visa formar cadastro de reserva em diferentes cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico e superior no quadro de pessoal da administração, Fundo De Previdência, Serviço Autônomo de Água e Esgoto e no Instituto Municipal de Transportes. Os salários chegam a R$ 5 mil. As inscrições vão até 8 de abril em https://merkabah.selecao.net.br. As taxas vão de R$ 40,00 a R$ 159,00.

Confira os destaques no Norte:

CRO-AM

Inscrições até: 08/04/2024

Número de vagas: 145

Salários até: 4.426,20

UFPA - Professores na Escola de Aplicação – PA

Inscrições até: 09/04/2024

Número de vagas: 3

Salários até: Não informado

Prefeitura e Câmara de São Felipe do Oeste - RO

Inscrições até: 04/04/2024

Número de vagas: 12

Salários até: R$ 11.023,90

UFPA - Professor Adjunto – PA

Inscrições até: 07/03/2024

Número de vagas: 2

Salários até: R$ 10.481,64

Rio Branco - AC

Inscrições até: 20/03/2024

Número de vagas: 630

Salários até: R$ 12.000,00

Manacapuru - AM

Inscrições até: 28/04/202

Número de vagas: 2.632 vagas

Salários até: R$ 5.000,00

Mucajaí - RR

Inscrições até: 05/04/2024

Número de vagas: 14

Salários até: R$ 2.500,00

Coren - RR

Inscrições até: 25/03/2024

Número de vagas: 7

Salários até: R$ 5.797,12

São Valério - TO

Inscrições até: 18/03/2024

Número de vagas: 164

Salários até: R$ 6.126,00

Rio Crespo - RO

Inscrições até: 11/03/2024

Número de vagas: 34

Salários até: R$ 4.420,55

Igarapé-Miri - PA

Inscrições até: 11/03/2024

Número de vagas: 319

Salários até: R$ 4.420,55

Palestina do Pará – PA

Inscrições até: 07/03/2024

Número de vagas: 130

Salários até: R$ 11.500,00