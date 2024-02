Mulheres são maioria entre participantes no 'Enem dos Concursos'

As participantes somam 1,2 milhões do total de inscritos confirmados, o equivalente a 56% dos mais de dois milhões de candidatos no Concurso Nacional Unificado (CNU). O levantamento foi divulgado na sexta-feira (23), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A seleção contabiliza participantes de 5.555 municípios.

Segundo os dados do Ministério, a arrecadação das taxas de inscrição, nos valores de R$60 e R$90, totaliza R$126 milhões. De acordo com o governo, o montante é suficiente para custear as despesas do processo seletivo. Entre os candidatos, 76,2% pagaram as taxas de inscrição, contra 19% dos que não efetuaram o pagamento dentro do prazo.

O número mais expressivo de inscrições ficou com o Bloco 8 de nível médio, com o total de 701.029, seguido pelo Bloco 7, com 429.370 inscritos para cargos relacionados à gestão governamental e administração pública. Segundo o ministério, entre os cargos com mais candidatos inscritos no nível médio está o de técnico em indigenismo, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Para o nível superior se destaca o cargo de auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho, com 315.899 inscritos para 900 vagas ofertadas.