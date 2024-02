Concurso Nacional Unificado tem 2,1 milhões de inscritos

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já se destaca como o maior processo seletivo para vagas na administração pública do país. Embora o número final de inscrições ainda esteja em processo de fechamento, espera-se que ao longo desta semana, após a compensação bancária de todos os pagamentos das Guias de Recolhimento da União, seja possível consolidar os dados. Até o momento, contudo, já é possível afirmar que o CPNU, conhecido como o "Enem dos Concursos", registra um número impressionante, ultrapassando os 2,1 milhões de inscrições.

Este total engloba não apenas 1,5 milhão de inscritos com pagamento confirmado até o último final de semana, mas também mais de 600 mil candidatos isentos do pagamento. Estes últimos pertencem a quatro grupos distintos: cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), beneficiários do Programa Universidade para Todos (Prouni), financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e doadores de medula óssea.

VEJA MAIS

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos aguarda a finalização da compensação bancária para fornecer o balanço definitivo de inscrições confirmadas, assim como o número total de inscritos para cada área temática. A divulgação será feita pela ministra Esther Dweck.

As provas do CPNU estão programadas para o dia 5 de maio e serão realizadas simultaneamente em 220 cidades, abrangendo todas as 27 Unidades da Federação. Os exames consistirão em questões objetivas específicas e dissertativas, distribuídas por área de atuação.

Os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações serão anunciados em 3 de junho, enquanto os resultados definitivos serão publicados em 30 de julho. A convocação para posse e cursos de formação tem início em 5 de agosto. O CPNU tem como meta selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos federais.