Concursos na área de segurança pública somam mais de 500 vagas, com salários de até R$ 21 mil; veja

A área de segurança pública tem ganhado destaque nos concursos públicos realizados no país. Há pelo menos 513 vagas abertas em seleções de diversos órgãos em vários estados brasileiros, com oportunidades para nível fundamental, médio e superior.

O certame com o salário mais alto é o da Polícia Científica do Estado do Paraná (PCP-PR), que oferece remuneração inicial de até R$ 21.722,67, para 40 horas de trabalho semanais. Há ainda a possibilidade de ganhar R$ 14.761,55 para jornadas de 20 horas por semana. Nos dois casos, existe um complemento de auxílio-alimentação no valor de R$ 634,74.

O concurso tem 30 vagas imediatas para o cargo de perito oficial criminal, com exigência de nível superior completo em diversas áreas de graduação ou nível superior completo com especialização, para funções específicas. Além disso, outro requisito é ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir veículos automotores na categoria mínima “B”, regular e dentro do prazo de validade.

Quem se interessar pode se inscrever até o dia 5 de março, por meio deste site, pagando um valor de R$ 240. As provas estão previstas para o dia 21 de abril. A seleção será feita por meio de prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, inspeção de saúde e prova de títulos. Confira aqui o edital.

Oferta de vagas

Outro concurso na área de segurança pública é o do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ), que oferta 50 vagas para cadete do primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais, divididas entre ampla concorrência, hipossuficientes, além de cota para negros e indígenas. Com salário inicial de R$ 4.227,16, a exigência é de nível médio e idade mínima de 18 anos e máxima de 32.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até o dia 4 de março, neste site, ao custo de R$ 64,99. As avaliações estão previstas para 21 de abril. Além da prova objetiva, haverá ainda teste de aptidão física. Veja aqui o edital.

Há ainda 180 vagas abertas para a função de oficial combatente no certame da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG), com salário inicial de R$ 7.175,30. As oportunidades exigem escolaridade de nível superior, CNH na categoria “B” e idade de 18 a 30 anos.

Os interessados no cargo podem se candidatar entre 5 de março e 4 de abril, neste site, com taxa de R$ 220. A aplicação das provas está prevista para o mês de maio. Além da prova de conhecimentos (objetiva e dissertativa), haverá também avaliações psicológicas, atividade física militar, exames de saúde, prova oral e prova de títulos. Confira o edital aqui.

Serviço

Concurso da Polícia Científica do Estado do Paraná (PCP-PR)

Vagas: 30

Salário: até R$ 21.722,67

Cargo: Perito oficial criminal

Inscrições: até 5/3, neste site

Taxa: R$ 240

Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ)

Vagas: 50

Salário: R$ 4.227,16

Cargo: Cadete

Inscrições: até 4/3, neste site

Taxa: R$ 64,99

Concurso da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG)

Vagas: 180

Salário: R$ 7.175,30

Cargo: Oficial combatente

Inscrições: até 4/4, neste site

Taxa: R$ 220