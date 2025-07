Inscrições abertas para o CNU 2025; veja como participar

Começam nesta quarta-feira (3), às 10h, as inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O prazo vai até 20 de julho, às 23h59, no horário de Brasília.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição também pode ser feita a partir de hoje, até o dia 8 de julho.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. No ato da inscrição, o candidato deverá:

Escolher um dos nove blocos temáticos;

Selecionar os cargos e especialidades dentro do bloco escolhido;

Indicar a ordem de preferência dos cargos;

Informar a cidade onde deseja realizar as provas;

Preencher um questionário socioeconômico (sem impacto na classificação ou eliminação).

A inscrição é única, e o sistema aceitará apenas a última inscrição efetivada.

Taxa de inscrição

A taxa é de R$ 70 para todos os cargos. O pagamento deve ser feito até 21 de julho via Pix (com QR Code gerado pela GRU), PagTesouro (Pix, boleto, cartão ou carteira digital), ou presencialmente em bancos, lotéricas e agências dos Correios.

A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento.

Isenção da taxa

Poderão solicitar isenção candidatos que:

Têm inscrição ativa no CadÚnico;

São doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde;

Foram bolsistas do ProUni;

Foram financiados pelo Fies.

Os pedidos serão verificados pelos órgãos responsáveis e é necessário enviar os documentos comprobatórios no sistema da FGV.

Provas e etapas

As provas objetivas ocorrerão no dia 5 de outubro de 2025, das 13h às 16h30. Já a prova discursiva está prevista para 7 de dezembro de 2025, das 13h às 15h, para os aprovados na primeira etapa. Ambas serão realizadas em 228 cidades de todas as regiões do país.

Cotas e inclusão

As vagas serão distribuídas em:

65% para ampla concorrência;

25% para pessoas negras;

5% para pessoas com deficiência (PCD);

3% para indígenas;

2% para quilombolas.

O candidato precisa optar pela reserva no momento da inscrição. Haverá procedimentos de verificação da autodeclaração.

Na segunda fase, será adotado critério de paridade de gênero, com número igual de homens e mulheres convocados, inclusive nas cotas.

Blocos temáticos

Seguridade social (saúde, assistência social e previdência) – 789 vagas

Cultura e educação – 130 vagas Ciências, dados e tecnologia – 212 vagas Engenharias e arquitetura – 306 vagas Administração – 1.171 vagas Desenvolvimento socioeconômico – 286 vagas Justiça e defesa – 250 vagas Nível médio: saúde – 168 vagas Nível médio: regulação – 340 vagas

Vagas e distribuição

Ao todo, o CNU 2025 vai ofertar 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais:

3.144 vagas de nível superior

508 de nível médio

As provas serão realizadas em todos os estados. O Distrito Federal concentra 2.089 vagas, por abrigar a maioria dos órgãos. O restante está distribuído por regiões:

Norte: 135 vagas

Nordeste: 165 vagas

Sudeste: 814 vagas

Sul: 54 vagas

Centro-Oeste (exceto DF): 4 vagas

Outras: 391 vagas em diversas localidades, conforme interesse da administração pública

Mais informações estão disponíveis no site da FGV, pelo telefone 0800 591 0452 ou e-mail cpnu2@fgv.br.