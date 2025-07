Marinha abre concurso com 674 vagas técnicas com prova em Belém; inscrições seguem até 15 de julho

A Marinha do Brasil abriu inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação do Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2025). Ao todo, são ofertadas 674 vagas para candidatos com formação técnica de nível médio em 24 especialidades distintas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho, exclusivamente pelo site oficial da Marinha. A taxa de participação é de R$ 70, com prazo para pagamento até 16 de julho.

O concurso é voltado para brasileiros natos ou naturalizados, de ambos os sexos, com idade entre 18 e menos de 25 anos até 30 de junho de 2026. Também é necessário ter curso técnico completo ou em fase de conclusão, desde que na área correspondente à vaga pretendida. Conforme determina a Lei nº 12.990/2014, parte das vagas será reservada a candidatos autodeclarados negros.

Especialidades e distribuição das vagas

Quadro Auxiliar Técnico de Praças (QATP)

Administração e Secretariado: 145 vagas

Processamento de Dados (diversas formações em TI): 74

Enfermagem: 54

Estatística: 20

Outras áreas contempladas incluem Nutrição, Higiene Dental, Radiologia, Patologia Clínica, Contabilidade e Meteorologia.

Quadro Técnico Industrial de Praças (QTIP)

Mecânica, Eletromecânica e Mecatrônica: 20 vagas

Eletrônica: 18

Eletrotécnica: 5

Também há vagas em especialidades como Metalurgia, Motores, Estruturas Navais e Marcenaria.

A Marinha aceitará formações técnicas equivalentes às listadas, desde que reconhecidas na Tabela de Convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação (MEC).

Isenção da taxa

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou registrados como doadores de medula óssea no REDOME, podem solicitar isenção da taxa até o dia 7 de julho. A solicitação deve ser feita presencialmente em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL) ou enviada por carta registrada, conforme as orientações do edital.

A relação dos pedidos aceitos será divulgada em 9 de julho. Recursos poderão ser apresentados no primeiro dia útil após a divulgação. O resultado final dos recursos está previsto para 14 de julho.

Etapas da seleção e curso de formação

A primeira fase do concurso será aplicada no dia 28 de setembro, com uma prova objetiva de 50 questões de conhecimentos específicos e uma redação com tema baseado em textos de apoio. As provas serão realizadas em 20 cidades do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador, Brasília e Manaus.

Os aprovados ainda passarão por etapas complementares, como inspeção de saúde, verificação documental, teste de aptidão física e avaliação psicológica, previstas para ocorrer entre fevereiro e abril de 2026.

Os classificados ingressarão no Curso de Formação de Cabo (C-FCB), com duração de até 24 semanas, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado no Rio de Janeiro. Durante o curso, os alunos têm a patente de Grumete e recebem remuneração de R$ 1.238.

Após a formação, o militar passa a ocupar o posto de Cabo, com salário inicial de R$ 2.745, além de adicionais legais. A carreira oferece estabilidade, possibilidade de ascensão até a graduação de Suboficial e acesso a programas de qualificação profissional contínua.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia