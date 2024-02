'Enem dos concursos' tem pelo menos 1,88 milhão de inscrições confirmadas; pagamento chegou ao fim

O Ministério da Gestão e da Inovação informou neste sábado (17) que ao menos 1,88 milhão de pessoas garantiram a inscrição no Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o "Enem dos concursos". O prazo para pagamento da taxa se encerrou na sexta-feira (16) e os dados também são de ontem. Até as 20h, 1,28 milhão de pessoas haviam quitado a taxa. O número ainda se soma aos candidatos isentos.

Mesmo com o alto número, o total de inscritos ficou menor que o número divulgado anteriormente pelo governo. Segundo o Ministério da Gestão, 2,65 milhões de pessoas haviam se inscrito no concurso, faltando o pagamento da taxa de inscrição. Caso a pessoa tenha feito a candidatura mas não pagou o boleto, não garantiu a vaga. As taxas variavam de R$ 60 a R$ 90, dependendo do cargo. Também era possível pedir isenção do valor.

O que é o 'Enem dos concursos'?

O CNU oferta um total de 6.640 vagas em 21 órgãos federais. As provas serão realizadas em 220 cidades no dia 5 de maio. Chamado de "Enem dos concursos", o certame terá sua primeira edição neste ano. Com a prova unificada, os candidatos vão poder concorrer a várias vagas de uma mesma área de atuação em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição.

O objetivo, segundo o Ministério da Gestão, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos da administração pública federal. Os salários iniciais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,70.

Próximas etapas do CNU

Além da inscrição e do pagamento do boleto, nos editais do "Enem dos concursos" ainda constam as seguintes datas:

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024

Aplicação das provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação final dos resultados: 30/07/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024