Prazo para pagamento da taxa de inscrição do CNU termina nesta sexta (16)

Mais de 1 milhão dos 2,65 milhões de candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ainda não realizaram o pagamento da taxa de inscrição do certame, cujo prazo termina nesta sexta-feira (16). segundo informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O valor é R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para nível superior. A Guia de Recolhimento da União (GRU) pode ser paga no banco ou por meio do Pix, através do QR Code.

Chamado de Enem dos Concursos, o CPNU vai abrir vagas para 6.640 servidores em 21 órgãos públicos federais. De acordo com os dados da pasta, 154.195 mil paraenses devem concorrer às vagas.

No Estado, o Concurso Unificado terá provas em 17 cidades, incluindo Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

Além dos cargos com lotação em diferentes regiões do Brasil, os editais contemplam vagas para atuação no Estado do Pará, como no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), incluindo posições como analista em Ciência e Tecnologia, analista em C&T especializado em Ciência de Dados, Direito, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, Biblioteconomia, Comunicação Social e tecnologista.