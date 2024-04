Hospital de Clínicas Gaspar Vianna anuncia abertura de processo seletivo

A Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária para multiprofissionais, que abrangem os níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22).

As inscrições devem ser feitas no período de 24 a 25 de abril, por meio do site do Sipros. Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constarão no edital, que será disponibilizado ainda hoje no site do Sipros e da Fundação.

