Hospitais e Usinas da Paz abrem novas contratações; veja vagas

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realiza novas contratações por meio de um processo seletivo simplificado. As inscrições seguem abertas até esta terça-feira (23) e podem ser feitas por meio do site do site da Sipros, de forma gratuita. As oportunidades são para os níveis médio e superior de escolaridade.

Conforme o edital, as contratações são para lotação em hospitais, centros regionais de saúde e Usinas da Paz para municípios fora da Região Metropolitana de Belém, como Cametá, São Caetano de Odivelas, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Breves, Altamira e Conceição do Araguaia. No momento da inscrição, o candidato deve observar o sequencial/município correspondente ao cargo pretendido. CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL COMPLETO.

São ofertadas 15 vagas, distribuídas entre as seguintes funções:

Assistente social (1);

Biólogo (1);

Farmacêutico (2);

Médico, na especialidade clínica médica (5);

Médico, na especialidade cirurgião geral (2);

Médico, na área da regulação (1);

Odontólogo (1);

Psicólogo (1); e

Agente administrativo (1).

Para os cargos de nível superior, na área da saúde, o salário oferecido é de R$ 5.178,37. Já para nível médio é de R$ 2.920. A seleção será composta pelas fases de inscrição; análise documental e curricular; e entrevista.