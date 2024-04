Enem dos concursos: candidatos do CNU estão proibidos de levar cadernos de prova e anotar gabaritos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que os candidatos Concurso Público Nacional Unificado, o CNU (ou CPNU), estão proibidos de levar os cadernos de provas, em qualquer um dos dois turnos, e não poderão fazer nenhum tipo de anotação dos gabaritos das questões no cartão de confirmação. Segundo o órgão, o objetivo é reformar ainda mais a segurança do certame, que tem mais de 2,144 milhões inscritos em todo o país.

Geralmente, em outros concursos, os candidatos podem escrever suas respostas no verso do cartão de confirmação, impresso pelos próprios candidatos para entrar nos locais de prova. Porém, isso não será permitido no CPNU.

“Isso gera um problema de segurança, que é o seguinte: quem escrever as respostas no cartão de confirmação, pela manhã, vai voltar de tarde com ele, e aí a gente teria que conferir se o que está escrito são as anotações dele, ou se era algum tipo de cola. Então, para aumentar a segurança, não vai ser permitida anotações de nenhum tipo no verso do cartão de confirmação”, justifica o coordenador-geral de logística do certame, Alexandre Retamal.

Segundo ele, o candidato pode ser eliminado da prova se ficar qualquer tipo de anotação. "E principalmente, ela (pessoa que está participando do concurso) não vai poder entrar na parte da tarde de volta na prova com anotações no verso do cartão de confirmação”, reforça o coordenador-geral.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou também que os cadernos de provas do Concurso Público Nacional serão divulgados no site do Ministério da Gestão, na página oficial do concurso: gov.br/gestao/concursonacional, enquanto a imagem do cartão-resposta de cada um dos candidatos será disponibilizado na página do candidato no dia 03 de junho, conforme o edital.