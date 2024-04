BNDES anuncia 150 vagas em concurso público com salário inicial de R$ 20,9 mil

A divulgação do edital do novo concurso público do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, está prevista para o segundo semestre deste ano, de acordo com informações divulgadas pela instituição nesta segunda-feira (8). Mas, por ora, o banco anunciou que irá oferecer 150 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva.

Os candidatos aprovados no concurso ingressarão no banco na função de analista, que exige formação em nível superior, disse o BNDES. Segundo a instituição, o salário inicial para a função será de R$ 20,9 mil.

O banco confirmou que todas as vagas serão para a carreira de analista, de nível superior, nas seguintes áreas:

Administração;

Análise de Sistemas - Desenvolvimento;

Análise de Sistemas - Suporte;

Análise de Sistemas - Cibersegurança;

Arquitetura-Urbanismo;

Arquivologia Digital;

Ciências Contábeis;

Ciência de Dados;

Comunicação Social;

Direito;

Economia;

Engenharia; e

Psicologia Organizacional.

A previsão é publicar o edital em outubro de 2024, conforme antecipado pelo presidente Aloizio Mercadante.