Veja quando serão divulgados locais de prova para o Concurso Público Nacional Unificado

A partir de 25 de abril, os 2.144 milhões de candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) poderão consultar o local onde realizarão as provas nas manhãs e tardes de 5 de maio. A informação estará disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, que será acessível online através da plataforma Gov.br.

O Cartão de Confirmação de Inscrição pode ser consultado na página do candidato, na Fundação Cesgranrio, a banca organizadora do concurso. O documento individual comprova a regularidade da inscrição dos candidatos que pagaram a taxa e fornece detalhes como endereço do local de prova, número da sala, horário de abertura e fechamento dos portões, e orientações gerais para a realização das provas. Os candidatos também encontrarão informações sobre tratamento diferenciado para pessoas com deficiência.

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, deu essas declarações durante uma entrevista ao programa "Bom Dia, Ministra", produzido pelo Canal Gov da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ela destacou a importância de os candidatos verificarem seus locais de prova com antecedência e, se possível, visitarem os locais para familiarizar-se com o percurso e o tempo de deslocamento.

Dweck também aconselhou os candidatos a chegarem cedo aos locais de prova, evitando imprevistos e corridas contra o tempo. Entre os dias 25 de abril e 4 de maio, a Cesgranrio estará disponível para prestar atendimento aos candidatos com dúvidas sobre os locais de prova, vagas reservadas ou tratamentos diferenciados durante as avaliações.