Pará registra mais de 154 mil inscritos em Concurso Nacional Público Unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que o Pará contabilizou 154.195 mil inscrições no Concurso Nacional Público Unificado (CNPU). Esse número contribui para um total de mais de 2,6 milhões de inscritos em todo o País.

Para garantir a participação no certame, os inscritos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), até sexta-feira (16). As taxas são de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio. O CNPU oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal, com provas programadas para o dia 5 de maio deste ano em 220 cidades.

Concurso terá prova em 17 municípios do Pará

No Pará, o Concurso Unificado terá provas em 17 cidades, incluindo Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

Além dos cargos com lotação em diferentes regiões do Brasil, os editais contemplam vagas para atuação no Estado do Pará, como no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), incluindo posições como analista em Ciência e Tecnologia, analista em C&T especializado em Ciência de Dados, Direito, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, Biblioteconomia, Comunicação Social e tecnologista.

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) é outro órgão que oferecerá vagas para analista em C&T. Além disso, há oportunidades para atuar no IBGE, como analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, e técnico em Informações Geográficas e Estatísticas. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) também disponibilizará vagas para analista administrativo, analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e para engenheiro agrônomo.

Candidatos podem disputar mais de um cargo

O CNPU permite que os candidatos se inscrevam para a disputa de vagas para mais de um cargo, desde que pertençam ao mesmo bloco temático, mediante o pagamento de uma única taxa de inscrição. Nesse caso, o candidato deve classificar as vagas de interesse por ordem de preferência, o que determinará a prioridade em uma possível chamada, com base na nota obtida.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está prevista para o dia 3 de junho. Já o resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em 5 de agosto.