Concurso Nacional Unificado bate o recorde de Concurso com o maior número de inscritos

Na sua reta final, o CNU já bateu o recorde de concurso com o maior número de inscritos. Na última parcial divulgada pelo MGI, após o encerramento das inscrições, e apurada no fechamento desta coluna, o número de inscritos já havia batido a marca de 2,65 milhões de candidatos.

Desta marca, segundo o MGI, 1,28 milhão ainda precisam efetuar o pagamento da GRU – Guia de Recolhimento da União, cujo prazo é 16 de fevereiro. A marca é histórica, mas não atinge o número previsto pelo MGI. Na época do lançamento do edital, a Ministra Ester Dweck revelou que o governo federal esperava cerca de 3,5 milhões de inscritos.

A complexidade dos editais foi um fator bastante alegado por aqueles concurseiros que desistiram de tentar uma vaga no CNU e estão aguardando outros editais. Disciplinas novas, necessidade de escolher apenas um edital e definir a ordem de preferência dos seus cargos foram alguns dos fatores que fizeram com que muitos concurseiros desistissem. A seleção deste concurso começou no próprio edital.

O certo é que quem se inscreveu tem agora o compromisso de conquistar uma das 6.640 vagas no dia 05 de maio de 2024. Serão, segundo a última parcial, 94.430 inscritos no estado do Pará, fazendo suas provas nas cidades de Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

Para ajudar você que vai fazer o CNU, a coluna entrevistou o Professor de Realidade Brasileira José Luís Ferreira que falou da disciplina no Edital 8 – Nível Intermediário. O Professor indicou dois temas importantes do conteúdo:

Urbanização, com destaque para crescimento das cidades e problemas urbanos;

População, com destaque para as migrações populacionais.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube.

Nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. E acompanhe semanalmente as entrevistas com especialistas em concursos.