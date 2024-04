Após 1ª edição do Enam, Tribunal de Justiça do Estado do Pará faz concurso com 30 vagas para juiz

Neste domingo, ocorre a 1ª edição do Exame Nacional da Magistratura, a prova será pré-requisito para candidatos que queiram prestar concurso para magistratura e busca assegurar a transparência e o fortalecimento do caráter nacional da magistratura; uniformizar o nível dos candidatos, valorizando o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura e democratizar o acesso à carreira da magistratura, tornando-a mais diversa e representativa. O exame é exigido para quem quer ingressar em quaisquer ramos do Judiciário: Justiça Comum Federal, Justiça Comum Estadual e as Justiças Especializadas Trabalhista e Militar.

A aplicação da prova ficou sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas – FGV e os candidatos responderam a 50 questões objetivas, das seguintes disciplinas: Direito Constitucional; Direito Administrativo; Noções Gerais de Direito e Formação Humanística; Direitos Humanos; Direito Processual Civil; Direito Civil; Direito Empresarial e Direito Penal.

A partir da primeira edição do Enam, todos os novos editais para Magistratura exigirão a prévia aprovação do candidato neste exame, incluindo o próximo concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que ofertará 30 vagas para juiz.

Além da prova realizada no domingo, a próxima edição do Exame Nacional da Magistratura está marcada para o dia 20 de outubro de 2024.

E para quem quer ser juiz(a), a coluna entrevistou Márcia Pessoa, aprovada para a magistratura do TJPI e Mentora de carreiras jurídicas, ela falou sobre os temas de maior destaque, deixando duas dicas importantes:

Organize um planejamento real de estudo porque a jornada é longa. Acredite no seu potencial e que a aprovação depende do seu esforço.