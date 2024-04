Concursos públicos na área de educação oferecem salários de até R$ 9 mil; veja a lista

Entre universidades, instituto federal, secretarias de educação, prefeituras e autoridade portuária, há 18 editais de concursos públicos com inscrições abertas ou prestes a abrir na área da educação em todo o país. As 2.723 oportunidades de ingresso imediato elencadas nesta reportagem estão espalhadas por todas as regiões brasileiras, incluindo o estado do Pará, e os salários podem chegar a R$ 9 mil, dependendo do nível de escolaridade.

No Pará, a prefeitura de Castanhal, na região nordeste do estado, está ofertando 476 vagas para provimento efetivo, das quais 15 são na área da educação. Os cargos são para Pedagogo e Professor de Educação Física, com 13 oportunidades de ingresso imediato e outras duas vagas para cadastro de reserva. As inscrições seguem abertas até 30 de abril, no valor de R$ 89. A remuneração é de R$ 2.541,60.

O estado de Minas Gerais é o que apresenta maior número de editais com inscrições abertas (nove, no total), para investidura na Universidade Federal de Itajubá, na Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, e nas prefeituras de: Nova Ponte, Muriaé, Minas Novas, São João do Manhuaçu, Nepomuceno, Urucuia e Ribeirão das Neves.

A remuneração mais alta é no valor de R$ 9.161,14 para diretor pedagógico na Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP, que disponibiliza apenas uma vaga para o cargo. A jornada semanal é de 40 horas e exige licenciatura em Pedagogia com habilitação em administração escolar ou gestão escolar, ou pós-graduação nas respectivas áreas. Além disso, é preciso ter experiência de 10 anos no magistério, dos quais pelo menos cinco devem ser na função de suporte pedagógico.

Na Autoridade Portuária de Santos/SP, há duas vagas para pedagogo, cujo salário é de R$ 8.116,76. As inscrições custam R$ 95 e podem ser feitas até 6 de maio.

Confira o detalhamento das vagas:

Universidades

Universidade Federal de Itajubá/MG (UNIFEI)

Cargos : Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs)

: Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs) Inscrições : até 9 de maio, nos valores de R$ 80 e R$ 100, neste link

: até 9 de maio, nos valores de R$ 80 e R$ 100, Vagas : 12

: 12 Escolaridade : técnico e superior

: técnico e superior Salários: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Universidade Federal de Santa Maria/RS (UFSM)

Cargos : Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs)

: Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs) Inscrições : até 8 de maio, nos valores de R$ 80 e R$ 137, neste link

: até 8 de maio, nos valores de R$ 80 e R$ 137, Vagas : 10

: 10 Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Salários: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Institutos Federais

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)

Cargos : Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico-Administrativo em Educação

: Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico-Administrativo em Educação Inscrições : entre 22 de abril e 23 de maio, nos valores de R$ 80, R$ 90 e R$ 120

: entre 22 de abril e 23 de maio, nos valores de R$ 80, R$ 90 e R$ 120 Vagas : 76

: 76 Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Salários: R$ 2.120,30 a R$ 4.875,18

Secretarias de Educação

Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros/MG

Cargos : Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico-Administrativo em Educação

: Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico-Administrativo em Educação Inscrições : entre 3 de junho e 2 de julho, nos valores de R$ 80 e R$ 100

: entre 3 de junho e 2 de julho, nos valores de R$ 80 e R$ 100 Vagas : 1.753

: 1.753 Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Salários: R$ 1.997,55 a R$ 5.905,05

Secretaria Municipal de Educação de Ilhabela/SP

Cargos : Professor

: Professor Inscrições : até 21 de maio, no valor de R$ 98,80, neste link

: até 21 de maio, no valor de R$ 98,80, Vagas : 31

: 31 Escolaridade : superior

: superior Salários: R$ 5.581,50 a R$ 6.153,60

Prefeituras

Prefeitura Municipal de São João Batista/SC

Cargos : Professor Bilíngue

: Professor Bilíngue Inscrições : até 3 de maio, no valor de R$ 80, neste link

: até 3 de maio, no valor de R$ 80, Vagas : 1 imediata + cadastro de reserva

: 1 imediata + cadastro de reserva Escolaridade : superior

: superior Salários: R$ 3.629,36

Prefeitura Municipal de Arcoverde/PE

Cargos : Professor

: Professor Inscrições : até 23 de abril, no valor de R$ 120, neste link

: até 23 de abril, no valor de R$ 120, Vagas : 56 + cadastro de reserva

: 56 + cadastro de reserva Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 3.315,41

Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

Cargos : coordenador pedagógico, diretor de escola, diretor pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor

: coordenador pedagógico, diretor de escola, diretor pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor Inscrições : até 23 de abril, no valor de R$ 29, neste link

: até 23 de abril, no valor de R$ 29, Vagas : 125

: 125 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 5.954,75 a R$ 9.161,14

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA

Cargos : Pedagogo e Professor de Educação Física

: Pedagogo e Professor de Educação Física Inscrições : até 30 de abril, no valor de R$ 89, neste link

: até 30 de abril, no valor de R$ 89, Vagas : 13 imediatas + 2 cadastro de reserva

: 13 imediatas + 2 cadastro de reserva Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 2.541,60

Prefeitura Municipal de Nova Ponte/MG

Cargos : Docente (I, II e Educação Especial)

: Docente (I, II e Educação Especial) Inscrições : até 25 de abril, nos valores de R$ 60 e R$ 80, neste link

: até 25 de abril, nos valores de R$ 60 e R$ 80, Vagas : 91

: 91 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 1.584,65 a R$ 3.046,06

Prefeitura Municipal de Muriaé/MG

Cargos : diversos

: diversos Inscrições : até 26 de abril, nos valores de R$ 50 e R$ 100, neste link

: até 26 de abril, nos valores de R$ 50 e R$ 100, Vagas : 100 (em caráter temporário)

: 100 (em caráter temporário) Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Salário: R$ 1.448,93 a R$ 6.428,97

Prefeitura Municipal de Minas Novas/MG

Cargos : Professor e Pedagogo

: Professor e Pedagogo Inscrições : entre 27 de maio e 27 de junho, nos valores de R$ 50 e R$ 100

: entre 27 de maio e 27 de junho, nos valores de R$ 50 e R$ 100 Vagas : 60

: 60 Escolaridade : alfabetizado, médio, técnico e superior

: alfabetizado, médio, técnico e superior Salário: R$ 2.640,48 a R$ 2.916,31

Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte/GO

Cargos : Professor

: Professor Inscrições : até 10 de maio, no valor de R$ 180, neste link

: até 10 de maio, no valor de R$ 180, Vagas : 16

: 16 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 3.315,42

Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/MG

Cargos : Professor, Pedagogo e Assistente Social da Educação

: Professor, Pedagogo e Assistente Social da Educação Inscrições : 13 de maio a 13 de junho, no valor de R$ 100

: 13 de maio a 13 de junho, no valor de R$ 100 Vagas : 29

: 29 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 2.375 a R$ 3.636

Prefeitura Municipal de Nepomuceno/MG

Cargos : Professor de Educação Básica

: Professor de Educação Básica Inscrições : até 22 de maio, no valor de R$ 120, neste link

: até 22 de maio, no valor de R$ 120, Vagas : 38

: 38 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 2.731,90

Prefeitura Municipal de Urucuia/MG

Cargos : Professor

: Professor Inscrições : até 24 de abril, no valor de R$ 100, neste link

: até 24 de abril, no valor de R$ 100, Vagas : 11

: 11 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 2.653,47

Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves/MG

Cargos : Professor e Pedagogo

: Professor e Pedagogo Inscrições : até 18 de maio, no valor de R$ 100, neste link

: até 18 de maio, no valor de R$ 100, Vagas : 399

: 399 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 3.813,35 a R$ 3.847,80

Outros

Autoridade Portuária de Santos/SP

Cargos : pedagogo

: pedagogo Inscrições : até 6 de maio, no valor de R$ 95, neste link

: até 6 de maio, no valor de R$ 95, Vagas : 2

: 2 Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 8.116,76