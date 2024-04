Ministério Público do Trabalho lança processo seletivo de estágio no Pará e Amapá; acesse edital

O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Pará e Amapá está com inscrições abertas para o 1º Processo Seletivo de Estágio de 2024, entre os dias 17 e 30 de abril de 2024. A seleção tem o objetivo de preencher vagas e formar um quadro de reserva de estagiários em Belém, Macapá, Marabá e Santarém nas áreas de direito, administração/gestão pública, biblioteconomia, jornalismo, publicidade e propaganda e tecnologia da Informação, conforme edital.

Os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior conveniada com o MPT. A seleção é aberta a estudantes que tenham completado ao menos o segundo ano ou quarto semestre, dependendo da duração total do curso.

Reserva de vagas

O processo seletivo reserva vagas para grupos específicos: 10% para pessoas com deficiência, 10% para minorias étnico-raciais (como quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais), 30% para negros e 10% para transgêneros. A reserva de vagas é aplicada a todas as oportunidades disponíveis e futuras durante a validade do processo seletivo para quem comprovar a condição na inscrição.

Veja como fazer a inscrição

Os interessados devem preencher uma ficha de pré-inscrição no site do MPT da 8ª Região entre 17 de abril e 23:59 de 30 de abril de 2024. Para confirmar a inscrição, os candidatos devem enviar os documentos necessários digitalizados até 23:59 de 1º de maio de 2024.

Candidatos com deficiência que necessitem de acomodação especial durante a prova devem enviar um e-mail para prt08.dgp@mpt.mp.br com as informações sobre suas necessidades. As solicitações serão analisadas pela coordenação do processo seletivo.

VEJA MAIS

Após o fim do período de inscrição, será publicada uma lista de confirmações site do MPT PA-AP. As provas estão previstas para 28 de maio de 2024, com duração de 3 horas, em horário e local a serem divulgados.